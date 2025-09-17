Судебная практика: как взыскать компенсацию за контрафактные карты Таро | ВебДжастис

Истец обратился в суд с требованием компенсации за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности — изображений карт Таро, исключительные права на которые принадлежат обществу. Ответчик осуществлял их продажу на маркетплейсе без соответствующего разрешения.

Основным доказательством нарушения послужил протокол автоматизированной фиксации, подготовленный с использованием сервиса ShotApp. Данный протокол зафиксировал страницу маркетплейса с незаконно размещенными изображениями карт Таро.

Суд признал протокол надлежащим и допустимым доказательством, полностью соответствующим требованиям статей 64 и 71 АПК РФ.

Было подчёркнуто, что автоматизированная фиксация обеспечивает:

объективность — данные зафиксированы без человеческого вмешательства

неизменность — исключена возможность редактирования или подделки

Ответчик не смог представить ни одного довода, способного поставить под сомнение достоверность полученной информации.

Требования истца удовлетворены в полном объёме. Ответчик обязан выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав.

Номер дела: А40-243101/2024

