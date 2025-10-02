Как ВебДжастис остановил продажи контрафакта в «Бункере» | ВебДжастис

Как ВебДжастис остановил продажи контрафакта в «Бункере»
В Арбитражном суде в который раз подтверждена юридическая сила цифровых доказательств, сформированных системой Вебджастис. В рамках дела по защите прав ООО «Экономикус» на бренд «Бункер» от действий ИП Гасымова Р.Ф.О. технология выступила в роли неопровержимого цифрового доказательства.
Ответчик разместил на маркетплейсах Ozon и Wildberries контрафактную продукцию с чужим логотипом.
Автоматическая система Вебджастис в режиме реального времени:
Запечатлела страницы товаров-нарушителей.
Зафиксировала артикулы контрафактной продукции.
Сформировала верифицируемые и юридически значимые доказательства.
Суд признал протоколы Вебджастис допустимым и достоверным доказательством, отметив, что ответчик даже не попытался оспорить представленные материалы. Требования истца были удовлетворены в полном объеме.
Это наглядный пример того, как современные технологии делают защиту интеллектуальной собственности быстрой, точной и неоспоримой
Номер дела: А40-47979/2025
