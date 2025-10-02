Как ВебДжастис остановил продажи контрафакта в «Бункере» | ВебДжастис

В Арбитражном суде в который раз подтверждена юридическая сила цифровых доказательств, сформированных системой Вебджастис. В рамках дела по защите прав ООО «Экономикус» на бренд «Бункер» от действий ИП Гасымова Р.Ф.О. технология выступила в роли неопровержимого цифрового доказательства.

Ответчик разместил на маркетплейсах Ozon и Wildberries контрафактную продукцию с чужим логотипом.

Автоматическая система Вебджастис в режиме реального времени:

Запечатлела страницы товаров-нарушителей.

Зафиксировала артикулы контрафактной продукции.

Сформировала верифицируемые и юридически значимые доказательства.

Суд признал протоколы Вебджастис допустимым и достоверным доказательством, отметив, что ответчик даже не попытался оспорить представленные материалы. Требования истца были удовлетворены в полном объеме.

Это наглядный пример того, как современные технологии делают защиту интеллектуальной собственности быстрой, точной и неоспоримой



Номер дела: А40-47979/2025

