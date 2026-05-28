Блог | Телеграм канал

Верховный суд РФ впервые обобщит судебную практику по делам с ИИ
ВС РФ по поручению Игоря Краснова готовит обобщение судебной практики по спорам, связанным с искусственным интеллектом. Это происходит впервые в истории страны и затронет все виды судопроизводства.
Главные направления, которые проанализирует ВС РФ:
ИИ как источник споров: Судам предстоит оценить, насколько часто технологии ИИ становятся предметом судебных споров и совершенных правонарушений.
Обучение нейросетей и копирайт: Особое внимание уделят защите интеллектуальной собственности при обучении больших языковых моделей ИИ без согласия автора.
Дипфейки и репутация: Будет проанализирован блок дел о защите чести, достоинства и деловой репутации при распространении порочащих сведений, созданных ИИ.
Документы от ИИ как доказательства: Суды оценят практику признания доказательствами документов, которые были сформированы ИИ.
Изменения в законодательстве: По результатам обобщения ВС РФ планирует предложить конкретные изменения в действующее законодательство.
Тема ИИ в судах касается каждого практикующего юриста.
Борьба за мультиподписку: VS
На телеком-рынке намечается громкое судебное разбирательство в сфере интеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции.
В Арбитражном суде города Москвы (АСГМ) зарегистрированы два иска от оператора «Т2 Мобайл» к «Билайну» (дела № А40-148235/2026 и № А40-148240/2026).Предмет спора:
бренд мультиподписки MiXX, который Т2 активно развивал и продвигал на протяжении последних четырёх лет.
В марте 2026 года «Билайн» запустил собственный продукт под названием «подписка Микс» / MIX. Истцы утверждают, что конкурент скопировал не только само обозначение, но и внутреннее наполнение продукта.
Что требует Т2?
Признать действия «Билайна» по использованию обозначений «подписка Микс» и MIX недобросовестной конкуренцией.
Запретить конкуренту использовать эти наименования.
Кроме того, Т2 рассматривает возможность подачи заявления в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
«Билайн» ситуацию пока не комментировал
Источник: Право.ру
Запоздалый контроль стоит дорого: как футболист отсудил у «Аэрофлота» 6,8 млн рублей
Футболист купил для семьи пять билетов бизнес-класса на Мальдивы за 2,9 млн рублей. Пассажиры успешно зарегистрировались на рейс, получили посадочные талоны и прошли предполётный досмотр.
Однако прямо перед посадкой выяснилось: у одного из членов семьи отсутствует загранпаспорт.
В итоге троим пассажирам пришлось лететь на следующий день, экстренно купив новые билеты за 2,25 млн рублей.
Казалось бы, виноват сам пассажир, забывший документ. Но Кировский районный суд СПб. указал, что авиакомпания обязана надлежащим образом проверять документы на этапе регистрации, а не у выхода на посадку.
Если бы сотрудники «Аэрофлота» выявили отсутствие паспорта за несколько часов до вылета, у пассажиров была бы возможность обменять билеты на другую дату без колоссальных финансовых потерь.
Фактически суд возложил на перевозчика ответственность не за сам факт отсутствия документа у пассажира, а за несвоевременное обнаружение этой ошибки, которое привело к убыткам.
Итог
С авиакомпании взыскано более 6,8 млн рублей (в сумму вошли реальные убытки, неустойка, штраф по ЗоЗПП и компенсация морального вреда).
Номер дела: 2-1578/2026
ГД ограничила срок давности для дел о приватизации
Госдума во втором и третьем чтениях одобрила закон, который устанавливает 10-летний срок давности по делам об оспаривании приватизационных сделок. Если истец пропустил этот срок, суд должен будет отказать в изъятии незаконно приватизированного имущества Источник: Право.ру
Если есть неохраняемое слово, в регистрации товарного знака откажут?
Портал РАПСИ рассказал о кейсе, который затрагивает важный аспект регистрации права на интеллектуальную собственность.
Суть спора
Компания «АйТи-Таблетка» направила в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака. Он содержал в себе изображение нескольких цветов в сочетании с надписью «IT Таблетка».
Однако в сентябре прошлого года Роспатент отклонил данную заявку. Отказ был обоснован следующим образом:
Сокращение «IT» (от общепринятого словосочетания «Information Technology») не может считаться элементом, обладающим различительной способностью в отношении товаров и услуг, заявленных компанией «АйТи-Таблетка».
Это, по мнению Роспатента, связано с тем, что сокращение «IT» напрямую указывает на свойства, вид и назначение этих товаров и услуг (относящихся к разработке и развитию компьютерного оборудования и ПО), иными словами – имеет описательный характер.
Как следствие, Роспатент признал элемент «IT» неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. Ранее уже были зарегистрированы два товарных знака других правообладателей, сходные до степени смешения с представленным.
Компания «АйТи-Таблетка» попыталась оспорить отказ и обратилась в Суд по интеллектуальным правам с требованием признать решение Роспатента недействительным.
Были выдвинуты следующие аргументы:
Заявленное обозначение включает в себя словесные элементы фантазийного характера, позволяющие его индивидуализировать, и, следовательно, не является описательным.
Регистратор сделал вывод об описательном характере элемента «IT» без надлежащего анализа представленных товаров и услуг.
Проверку охраноспособности нужно было провести в отношении всего заявленного обозначения, а не единичного элемента, так как он является частью целого.
Заявленное обозначение не может быть сходным с ранее зарегистрированными знаками, так как в них отсутствует совокупность словесных элементов «IT Таблетка».
Ранее Роспатент уже регистрировал товарные знаки, содержащие в себе элемент «IT», и не рассматривал его наличие как основание для отказа.
ООО «АйТи-Таблетка» состоит в реестре аккредитованных IT-компаний и использует заявленное обозначение в качестве названия для компьютерной программы. Следовательно, оно приобрело различительную способность.
Позиция суда
Суд по интеллектуальным правам отказал истцу в удовлетворении его требования.
Компания «АйТи-Таблетка» подала кассационную жалобу в президиум суда, однако она также была отклонена, решение Роспатента оставлено без изменений.
Итог
Суд признал законность отказа в регистрации товарного знака. Несмотря на приведенные доводы, истец не смог доказать что заявленное обозначение обладает различительной способностью, достаточной для регистрации в качестве товарного знака.
Важно, что одной из причин для отказа стал словесный элемент «IT», используемый в айдентике многих компаний.
Номер дела: СИП-951/2025
WEBJUSTICE + НИУ ВШЭ: объединяем технологии и право!
Сегодня подписали соглашение о сотрудничестве с факультетом права НИУ ВШЭ и рассказали преподавателям и студентам, как фиксировать доказательства.
Специальным гостем встречи стала Марина Цыпко — руководитель практики сопровождения франчайзинга компании «Совет Лигал» (рекомендованный юрист RG и «Право-300»).
Марина поделилась личным опытом использования нашего сервиса в ежедневной судебной работе. В презентации она разобрала кейсы из своей практики.
«Сотрудничество факультета права НИУ ВШЭ с компанией WEBJUSTICE (Интернет-правосудие) позволит укрепить практико-ориентированную подготовку студентов и создать дополнительные возможности для развития профессиональных компетенций в сфере цифрового права и Legal Tech»
— отметил декан факультета права Вадим Виноградов.
«Специально для студентов ВШЭ мы запускаем бесплатный формат учебных протоколов. Теперь каждый студент сможет на практике освоить работу с электронными доказательствами. Этот навык, на наш взгляд, усилит позиции студентов при трудоустройстве на юридическом рынке»,— подчеркнул Евгений Седых, генеральный директор компании WEBJUSTICE и основатель сервиса ShotApp.
Это партнерство — важный шаг для сближения академического сообщества и Legal Tech-индустрии. Вместе мы создаем будущее юридической профессии
Какие планы у тебя на 4-5 июня? Например, мы знаем, что стоит посетить
Ижевский юридический форум | 4–5 июня 2026 | Офлайн + онлайн
Законодательство, технологии и правила рынка меняются быстрее, вы успеваете адаптироваться? Новые знания и новые партнеры — то, что будет актуальным в любых турбулентных ситуациях.
4 июня — два трека деловой программы для разных задач
Для юристов и бизнеса — лекции и воркшопы по налогам, правовым рискам бизнеса и цифровой безопасности.
Для собственников юридического бизнеса — практические сессии по управлению бизнесом, продажам, маркетингу, автоматизации и финансам.
Спикеры: Taxology, Kaminskiy, Ivanov & Partners, KURSIV, AG-legal, Genzer & Partners, SPLAT Global, Dodo Brands и другие.
5 июня — день неформального нетворкинга. Только живое общение со спикерами и единомышленниками в непринужденной атмосфере.
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение предыдущей инстанции, взыскавшей с музыкального коллектива «Нейромонах Феофан» 939 тыс. руб. в пользу digital-агентства Like&Go за невозвращенный после отмены концерта в Воронежской области аванс. Это следует из картотеки арбитражных дел. Мотивировочная часть решения пока не опубликована
В юридической компании «Интернет-правосудие», представлявшей в суде Like&Go, пояснили Ъ-Черноземье, что Нейромонах Феофан выплатил агентству 1 млн руб. — в эту сумму также вошли расходы на рассмотрение дела, не заявленные в иске. Юристы добавили, что ответчику не удалось доказать понесенные убытки.
Представитель музыканта отказалась от комментариев «Ъ-Черноземье».
Апелляция тоже в пользу Истца.
Поделились новостью с изданием Коммерсант Черноземье.
Фиктивная некомпетентность: как переписка в Telegram помогла взыскать работнику 440 000 ₽ при незаконном увольнении
Суть спора
Работодатель уволил операционного директора в период испытательного срока. Официальная причина — «профессиональная некомпетентность»: якобы сотрудник не выполнял задачи и не предоставлял отчеты.
Однако за неделю до этого руководство в мессенджере предлагало сотруднику уйти «по собственному», честно признавшись, что у компании просто нет денег на реализацию проекта. Получив отказ и встречное предложение расторгнуть договор по соглашению сторон с выплатой компенсации, компания решила избавиться от управленца через статью о непрохождении испытания.
Работник своевременно подготовил доказательственную базу: с помощью мобильного приложения ShotApp был сформирован автоматизированный протокол фиксации переписки в Telegram.
Позиция суда
Суд изучил цифровые доказательства и пришел к выводу, что увольнение было фиктивным. Протокол ShotApp подтвердил:
Работник регулярно направлял бизнес-модели и планы.
Генеральный директор прямо отвечал, что «свободных средств нет», инвестиции невозможны, и предлагал «поставить проект на паузу».
Суд установил, что основанием для увольнения послужила оценка финансовых возможностей компании, а не деловые качества сотрудника. Фактов неисполнения обязанностей выявлено не было.
Итог
Суд признал увольнение незаконным и изменил формулировку на «расторжение по инициативе работника». Требования удовлетворены частично — всего взыскано 443 606,20 ₽.
Из чего сложилась сумма:
324 836 ₽ — средний заработок за время вынужденного прогула;
100 000 ₽ — компенсация морального вреда (снижена судом с заявленных 150 тыс.);
11 770 ₽ — расходы на фиксацию доказательств (ShotApp);
7 000 ₽ — госпошлина.
В выплате выходного пособия в размере трехкратного заработка (703 200 ₽) суд отказал, так как при изменении формулировки увольнения на «по собственному желанию» данная выплата не предусмотрена.
Номер дела: № 2-358/2026
