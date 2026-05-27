Отпуск сорвался из-за паспорта: как авиакомпания выплатила 6,8 млн рублей за ошибку при регистрации | ВебДжастис

Футболист купил для семьи пять билетов бизнес-класса на Мальдивы за 2,9 млн рублей. Пассажиры успешно зарегистрировались на рейс, получили посадочные талоны и прошли предполётный досмотр.

Однако прямо перед посадкой выяснилось: у одного из членов семьи отсутствует загранпаспорт.

В итоге троим пассажирам пришлось лететь на следующий день, экстренно купив новые билеты за 2,25 млн рублей.

Казалось бы, виноват сам пассажир, забывший документ. Но Кировский районный суд СПб. указал, что авиакомпания обязана надлежащим образом проверять документы на этапе регистрации, а не у выхода на посадку.

Если бы сотрудники «Аэрофлота» выявили отсутствие паспорта за несколько часов до вылета, у пассажиров была бы возможность обменять билеты на другую дату без колоссальных финансовых потерь.

Фактически суд возложил на перевозчика ответственность не за сам факт отсутствия документа у пассажира, а за несвоевременное обнаружение этой ошибки, которое привело к убыткам.

Итог

С авиакомпании взыскано более 6,8 млн рублей (в сумму вошли реальные убытки, неустойка, штраф по ЗоЗПП и компенсация морального вреда).

Номер дела: 2-1578/2026

