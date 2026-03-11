Судебный процесс с участием ИИ: будущее юридической практики | ВебДжастис

В китайском Университете Цинхуа разработали систему SimCourt — ИИ-симулятор судебного заседания для обучения юристов.

Как это работает?

пользователь загружает данные дела (обвинение, доказательства, сведения об участниках);

система создает виртуальных участников процесса — судью, прокурора, защитника, секретаря и обвиняемого;

ИИ проводит симуляцию заседания и формирует стенограмму и итоговое решение.

В основе системы — архитектура ИИ-агентов: у каждого «участника процесса» есть свой профиль роли, память, стратегический модуль и доступ к юридическим базам с нормами и судебной практикой.

Такой формат обучения значительно дешевле и гибче традиционных учебных процессов. Если обычное учебное заседание с участием студентов можно провести фактически один раз, то в симуляторе одну и ту же ситуацию можно моделировать многократно, отрабатывая разные сценарии.

Кроме того, система может анализировать ход процесса и указывать на ошибки, помогая студентам корректировать стратегию и аргументацию.

Интересно, что подобные технологии используются не только в образовательных целях.

Например, в Шэньчжэне ИИ уже помогает судьям при рассмотрении трудовых споров — анализирует документы и подбирает релевантные нормы права.

