Новый закон о платформенной экономике: что изменится для селлеров с 2026 года | ВебДжастис

С 1 октября 2026 года вступает в силу закон о платформенной экономике, который кардинально меняет правила игры для продавцов на Ozon, Wildberries и других площадках

Основные нововведения:

Маркетплейсы будут обязаны заключать электронные договоры с селлерами.

Договоры с селлерами пройдут проверку в государственных реестрах.

Площадки будут ежемесячно передавать в налоговую данные об оборотах всех селлеров.

Маркетплейсы будут следить за наличием сертификатов и маркировки товаров.

К чему это приведет?

Налоговые органы смогут быстрее выявлять «дробленку» и необоснованную налоговую выгоду.

Увеличатся расходы селлеров на налоги и общие издержки бизнеса.

Электронный документооборот создаст новые уязвимости для селлеров перед госконтролем.

Ожидается увеличение количества дел, связанных с доначислением налогов.

Закон направлен на повышение прозрачности онлайн-торговли. Однако это также потребует от селлеров и площадок увеличения расходов, что может сказаться на их прибыли.



Уверены, что после того как ФНС отладит систему получения данных от маркетплейсов и хостинг провайдеров, контроль за онлайн-бизнесом выйдет на новый уровень. Он станет жестче и последовательнее благодаря тому, что все необходимые метрики будут оцифрованы.

В итоге преимущества онлайн-торговли перед офлайн-бизнесом будут полностью нивелированы

