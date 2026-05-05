Новый закон о платформенной экономике: что изменится для селлеров с 2026 года | ВебДжастис

Новый закон о платформенной экономике: что изменится для селлеров с 2026 года

С 1 октября 2026 года вступает в силу закон о платформенной экономике, который кардинально меняет правила игры для продавцов на Ozon, Wildberries и других площадках 🛍emojiemoji

Основные нововведения:

✔ Маркетплейсы будут обязаны заключать электронные договоры с селлерами.
✔ Договоры с селлерами пройдут проверку в государственных реестрах.
✔ Площадки будут ежемесячно передавать в налоговую данные об оборотах всех селлеров.
✔ Маркетплейсы будут следить за наличием сертификатов и маркировки товаров.

К чему это приведет? emoji

emoji Налоговые органы смогут быстрее выявлять «дробленку» и необоснованную налоговую выгоду.
emoji Увеличатся расходы селлеров на налоги и общие издержки бизнеса.
emoji Электронный документооборот создаст новые уязвимости для селлеров перед госконтролем.
emoji Ожидается увеличение количества дел, связанных с доначислением налогов.

Закон направлен на повышение прозрачности онлайн-торговли. Однако это также потребует от селлеров и площадок увеличения расходов, что может сказаться на их прибыли.

emoji Уверены, что после того как ФНС отладит систему получения данных от маркетплейсов и хостинг провайдеров, контроль за онлайн-бизнесом выйдет на новый уровень. Он станет жестче и последовательнее благодаря тому, что все необходимые метрики будут оцифрованы.

В итоге преимущества онлайн-торговли перед офлайн-бизнесом будут полностью нивелированы emoji

