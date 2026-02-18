91,5 квинтиллиона рублей: Верховный суд поставил точку в деле против Google | ВебДжастис

Верховный суд РФ поддержал решения трех нижестоящих инстанций: требования российских телеканалов к ООО «Гугл» на сумму свыше 91,5 квинтиллиона рублей признаны текущими.

ВС РФ рассмотрел кассационную жалобу Google International LLC — и не нашёл оснований, чтобы пересматривать выводы судов.

Контекст:

История тянется с 2020 года, когда «Царьград» и РИА ФАН потребовали восстановить доступ к заблокированным YouTube-аккаунтам. Суд встал на их сторону, но доступ не восстановили — и начал

начисляться астрент: 100 000 ₽ в день после установленного срока исполнения.

В деле также фигурируют «Звезда», «Первый канал», ВГТРК и другие.

После ухода Google из РФ и банкротства ООО «Гугл» (октябрь 2023) суды сочли, что бесконечное начисление неустойки теряет смысл — и в 2025 году в Москве установили лимит: 91,5 квинтиллиона ₽.

Думаете это шутка, нет - это то, что вы хотели знать про астрент, но боялись спросить

