Регулирование ИИ в России: новые правила игры для бизнеса | ВебДжастис

Что меняется в обновлённой версии законопроекта?

Усилена ответственность владельцев ИИ-сервисов за противоправный результат, сгенерированный их нейросетями.

Все платформы теперь должны маркировать весь контент, созданный или синтезированный ИИ.

Закреплены конкретные правила обучения ИИ и использования полученных результатов.

Теперь сервисы не просто дают доступ к технологиям, а фактически становятся:

Фильтром контента: обязаны не допускать противоправные результаты.

Уведомителем: должны информировать пользователей о взаимодействии с ИИ.

Регулятором прав: обязаны прописывать в пользовательских соглашениях порядок доступа, передачи и прав на ИИ-генерированные результаты.

Спор вокруг данных и ответственности:

Важный шаг — попытка снизить правовую неопределённость вокруг обучения ИИ. Но рынок всё ещё активно спорит: можно ли обучать модели на всех открытых данных или нет?

При этом некоторые требования, такие как «не допускать противоправный результат», уже вызывают вопросы о технической реализуемости.

Влияние на рынок и скрытые риски:

Затруднения с внешними ИИ-инструментами: высока вероятность затруднений в использовании нейросетей из других юрисдикций без нарушения новых норм.

Бремя для отечественных разработчиков: появятся дополнительные сложности в развитии технологий, так как придется раскошелиться на внедрение и поддержание работы механизмов для соблюдения новых требований.

Угроза конкуренции и качества: избыточное регулирование может привести к тому, что вход на рынок ИИ в РФ для новых игроков станет дороже, что повлечет укрепление позиций Сбера и Яндекса при снижении конкурентных рисков. Это, скорее всего, неблагоприятно скажется на динамике развития и качестве отечественных ИИ инструментов.

Ограничение выбора для бизнеса: для коммерческих пользователей ИИ инструментов зарегулированность очевидно ограничит возможность выбора решений, которые могут быть использованы без риска нарушения закона.

Вопрос регулирования ИИ должен решаться предельно взвешенно:

в желании купировать риски (которые действительно есть), важно не допустить избыточного регулирования, создающего дискомфорт участникам правоотношений и сдерживающего развитие науки и техники.

