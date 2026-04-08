Регулирование ИИ в России: новые правила игры для бизнеса | ВебДжастис

Регулирование ИИ в России: новые правила игры для бизнеса

Что меняется в обновлённой версии законопроекта? emoji
emoji Усилена ответственность владельцев ИИ-сервисов за противоправный результат, сгенерированный их нейросетями.
emoji Все платформы теперь должны маркировать весь контент, созданный или синтезированный ИИ.
emoji Закреплены конкретные правила обучения ИИ и использования полученных результатов.

Теперь сервисы не просто дают доступ к технологиям, а фактически становятся:
emojiФильтром контента: обязаны не допускать противоправные результаты.
emojiУведомителем: должны информировать пользователей о взаимодействии с ИИ.
emojiРегулятором прав: обязаны прописывать в пользовательских соглашениях порядок доступа, передачи и прав на ИИ-генерированные результаты.

emoji Спор вокруг данных и ответственности:
Важный шаг — попытка снизить правовую неопределённость вокруг обучения ИИ. Но рынок всё ещё активно спорит: можно ли обучать модели на всех открытых данных или нет?

При этом некоторые требования, такие как «не допускать противоправный результат», уже вызывают вопросы о технической реализуемости.

emoji Влияние на рынок и скрытые риски:

emoji Затруднения с внешними ИИ-инструментами: высока вероятность затруднений в использовании нейросетей из других юрисдикций без нарушения новых норм.
emoji Бремя для отечественных разработчиков: появятся дополнительные сложности в развитии технологий, так как придется раскошелиться на внедрение и поддержание работы механизмов для соблюдения новых требований.
emoji Угроза конкуренции и качества: избыточное регулирование может привести к тому, что вход на рынок ИИ в РФ для новых игроков станет дороже, что повлечет укрепление позиций Сбера и Яндекса при снижении конкурентных рисков. Это, скорее всего, неблагоприятно скажется на динамике развития и качестве отечественных ИИ инструментов.
emoji Ограничение выбора для бизнеса: для коммерческих пользователей ИИ инструментов зарегулированность очевидно ограничит возможность выбора решений, которые могут быть использованы без риска нарушения закона.

Вопрос регулирования ИИ должен решаться предельно взвешенно:

в желании купировать риски (которые действительно есть), важно не допустить избыточного регулирования, создающего дискомфорт участникам правоотношений и сдерживающего развитие науки и техники.

emojiСсылка на законопроект

