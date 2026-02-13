Робот-доставщик нарушил ПДД? Суд решил судьбу автономных устройств | ВебДжастис

Московский городской суд поставил важную точку в споре между сервисами Яндекс и ГИБДД.

Предмет спора — штраф, выписанный владельцу робота-доставщика за якобы нарушение ПДД.

Аргументы Яндекса:
у робота отсутствует субъективная сторона правонарушения — умысел;
робот не является транспортным средством;
вменяемых помех пешеходам он не создавал.

Позиция ГИБДД: робот — участник дорожного движения, а значит, его действия подпадают под регулирование ПДД

Суд согласился с ключевым тезисом:
робот-доставщик не является транспортным средством;
в рассматриваемой ситуации ПДД нарушены не были.

При этом не дано ответа на принципиальный вопрос: должен ли владелец робота нести ответственность за возможные нарушения, допущенные автономной системой?

Робот не субъект права, не транспортное средство, не лицо с умыслом — но вред причинить может.

Остаётся пространство для формирования практики по ответственности владельцев и операторов

