ИИ в судах: Верховный Суд готовит историческое обобщение практики | ВебДжастис

ВС РФ по поручению Игоря Краснова готовит обобщение судебной практики по спорам, связанным с искусственным интеллектом. Это происходит впервые в истории страны и затронет все виды судопроизводства.

Главные направления, которые проанализирует ВС РФ:
emoji ИИ как источник споров: Судам предстоит оценить, насколько часто технологии ИИ становятся предметом судебных споров и совершенных правонарушений.
emoji Обучение нейросетей и копирайт: Особое внимание уделят защите интеллектуальной собственности при обучении больших языковых моделей ИИ без согласия автора.
emoji Дипфейки и репутация: Будет проанализирован блок дел о защите чести, достоинства и деловой репутации при распространении порочащих сведений, созданных ИИ.
emoji Документы от ИИ как доказательства: Суды оценят практику признания доказательствами документов, которые были сформированы ИИ.
emoji Изменения в законодательстве: По результатам обобщения ВС РФ планирует предложить конкретные изменения в действующее законодательство.

Тема ИИ в судах касается каждого практикующего юриста.

