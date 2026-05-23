Цифровое право в вузах: сотрудничество с факультетом права НИУ ВШЭ | ВебДжастис

Цифровое право в вузах: сотрудничество с факультетом права НИУ ВШЭ
Сегодня подписали соглашение о сотрудничестве с факультетом права НИУ ВШЭ и рассказали преподавателям и студентам, как фиксировать доказательства.
Специальным гостем встречи стала Марина Цыпко — руководитель практики сопровождения франчайзинга компании «Совет Лигал» (рекомендованный юрист RG и «Право-300»).
Марина поделилась личным опытом использования нашего сервиса в ежедневной судебной работе. В презентации она разобрала кейсы из своей практики.
«Сотрудничество факультета права НИУ ВШЭ с компанией WEBJUSTICE (Интернет-правосудие) позволит укрепить практико-ориентированную подготовку студентов и создать дополнительные возможности для развития профессиональных компетенций в сфере цифрового права и Legal Tech»
— отметил декан факультета права Вадим Виноградов.
«Специально для студентов ВШЭ мы запускаем бесплатный формат учебных протоколов. Теперь каждый студент сможет на практике освоить работу с электронными доказательствами. Этот навык, на наш взгляд, усилит позиции студентов при трудоустройстве на юридическом рынке»,— подчеркнул Евгений Седых, генеральный директор компании WEBJUSTICE и основатель сервиса ShotApp.
Это партнерство — важный шаг для сближения академического сообщества и Legal Tech-индустрии. Вместе мы создаем будущее юридической профессии
