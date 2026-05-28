Битва за бренд: Т2 судится с «Билайном» из-за подписки MiXX | ВебДжастис

На телеком-рынке намечается громкое судебное разбирательство в сфере интеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции.

В Арбитражном суде города Москвы (АСГМ) зарегистрированы два иска от оператора «Т2 Мобайл» к «Билайну» (дела № А40-148235/2026 и № А40-148240/2026).



бренд мультиподписки MiXX, который Т2 активно развивал и продвигал на протяжении последних четырёх лет.

В марте 2026 года «Билайн» запустил собственный продукт под названием «подписка Микс» / MIX. Истцы утверждают, что конкурент скопировал не только само обозначение, но и внутреннее наполнение продукта.

Что требует Т2?

Признать действия «Билайна» по использованию обозначений «подписка Микс» и MIX недобросовестной конкуренцией.

Запретить конкуренту использовать эти наименования.

Кроме того, Т2 рассматривает возможность подачи заявления в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

«Билайн» ситуацию пока не комментировал

Источник: Право.ру

