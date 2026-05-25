IT-компании против Роспатента: почему суд не позволил зарегистрировать товарный знак | ВебДжастис

Портал РАПСИ рассказал о кейсе, который затрагивает важный аспект регистрации права на интеллектуальную собственность.

Суть спора

Компания «АйТи-Таблетка» направила в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака. Он содержал в себе изображение нескольких цветов в сочетании с надписью «IT Таблетка».

Однако в сентябре прошлого года Роспатент отклонил данную заявку. Отказ был обоснован следующим образом:



Сокращение «IT» (от общепринятого словосочетания «Information Technology») не может считаться элементом, обладающим различительной способностью в отношении товаров и услуг, заявленных компанией «АйТи-Таблетка».



Это, по мнению Роспатента, связано с тем, что сокращение «IT» напрямую указывает на свойства, вид и назначение этих товаров и услуг (относящихся к разработке и развитию компьютерного оборудования и ПО), иными словами – имеет описательный характер.

Как следствие, Роспатент признал элемент «IT» неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. Ранее уже были зарегистрированы два товарных знака других правообладателей, сходные до степени смешения с представленным.

Компания «АйТи-Таблетка» попыталась оспорить отказ и обратилась в Суд по интеллектуальным правам с требованием признать решение Роспатента недействительным.

Были выдвинуты следующие аргументы:

Заявленное обозначение включает в себя словесные элементы фантазийного характера, позволяющие его индивидуализировать, и, следовательно, не является описательным.

Регистратор сделал вывод об описательном характере элемента «IT» без надлежащего анализа представленных товаров и услуг.

Проверку охраноспособности нужно было провести в отношении всего заявленного обозначения, а не единичного элемента, так как он является частью целого.

Заявленное обозначение не может быть сходным с ранее зарегистрированными знаками, так как в них отсутствует совокупность словесных элементов «IT Таблетка».

Ранее Роспатент уже регистрировал товарные знаки, содержащие в себе элемент «IT», и не рассматривал его наличие как основание для отказа.

ООО «АйТи-Таблетка» состоит в реестре аккредитованных IT-компаний и использует заявленное обозначение в качестве названия для компьютерной программы. Следовательно, оно приобрело различительную способность.

Позиция суда

Суд по интеллектуальным правам отказал истцу в удовлетворении его требования.

Компания «АйТи-Таблетка» подала кассационную жалобу в президиум суда, однако она также была отклонена, решение Роспатента оставлено без изменений.

Итог

Суд признал законность отказа в регистрации товарного знака. Несмотря на приведенные доводы, истец не смог доказать что заявленное обозначение обладает различительной способностью, достаточной для регистрации в качестве товарного знака.

Важно, что одной из причин для отказа стал словесный элемент «IT», используемый в айдентике многих компаний.

Номер дела: СИП-951/2025

