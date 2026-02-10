Возврат аванса при срыве концерта: как взыскать неосновательное обогащение с артиста | ВебДжастис

ООО «Лайкенгоу» заключило договор на выступление музыкального проекта "Нейромонах Феофан" (в миру - ИП Городинский М. М.) в рамках фестиваля «Летний День в Костёнках» и перечислил аванс 750 000 ₽.

Фестиваль должен был пройти на территории музея-заповедника Костёнки, однако мероприятие было отменено Правительством Воронежской области по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

После получения информации об отмене концерта заказчик заблаговременно отказался от договора на основании ст. 782 ГК РФ и попросил вернуть аванс, поскольку услуга фактически не была оказана.

Исполнитель согласился вернуть лишь 150 000 ₽, сославшись на «бронирование даты» и предполагаемые убытки.

Особенность фактуры дела состояла в том, что вся деловая переписка предшествующая заключению договора и обсуждение его исполнения велась сторонами в мессенджере Телеграм. Это обстоятельство повлекло необходимость облечь электронную переписку в форму письменного доказательства. Для чего был использован сервис ShotApp.

Дополнительно были зафиксированы сайт и соцсети проекта, подтвердившие выступления коллектива в спорную дату на другом фестивале, опровергнув таким образом довод ответчика об убытках, в связи с отказом от других мероприятий на «забронированную» дату для концерта в Костёнках.

Суд решил взыскать с "Феофана":

750 000 ₽ аванса

65 945,21 ₽ процентов

Номер дела: №А56-93948/2025

