Нарушение прав на товарный знак: взыскание 1,6 млн рублей с продавца контрафакта | ВебДжастис

Казалось бы, уже рядовой случай для маркетплейса: селлер использовал в 138 карточках товаров на маркетплейсе Ozon раскрученный бренд pitaka без разрешения правообладателя.

Основанием для иска стало незаконное использование товарного знака для продажи аксессуаров для телефонов. Разрешения на это ответчик не получал.

Истец требовал взыскать компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 1 651 618 рублей.

В рамках процесса истец осмотрел карточки товара и зафиксировал нарушение с помощью автоматизированного сервиса фиксации ShotApp. В протоколах осмотра содержались веб-ссылки на карточки товаров, название и стоимость товаров, на основе которых истцом произведен расчет компенсации.

Протокол автоматизированного осмотра информации в сети Интернет "Вебджастис" является допустимым доказательством, что соответствует судебной практике (Постановление СИП от 06.12.2024 № С01-2275/2024 по делу № А56-117682/2023).

Арбитражный суд города Москвы полностью удовлетворил исковые требования правообладателя товарного знака «PITAKA» к компании ООО «КУЛЬТ АКСЕССУАРОВ» о защите исключительных прав.



Важно: суд отклонил доводы о завышенной сумме компенсации, приняв во внимание, что в каждой карточке был указан остаток товара, а наличие отзывов покупателей доказывало реальные продажи.

Номер дела: А40-115211/2025

