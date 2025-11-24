Незаконное использование фото на Aviasales: как суд оценил доказательства и снизил компенсацию | ВебДжастис

Суть спора:

Индивидуальный предприниматель А.И. Митцев, выступая как доверительный управляющий правами на фотографию «Зюр 01», обнаружил её незаконное использование со стороны aviasales.ru на площадке dzen.ru. После того как досудебная претензия не возымела эффекта, правообладатель обратился в суд.

Ключевой аргумент истца:

Для фиксации нарушений был использован автоматизированный сервис «ВЕБДЖАСТИС». Суд признал представленные системой протоколы осмотра веб-страниц допустимыми и достоверными доказательствами. Это важный прецедент, подтверждающий, что правильно оформленные результаты автоматизированного скриншотинга могут быть убедительными в суде.

Решение суда:

Нарушение установлено. Суд полностью согласился с истцом в том, что факт незаконного использования фотографии имел место.

Компенсация снижена. Изначально заявленные 91 728 рублей суд счел чрезмерными. Руководствуясь принципами справедливости и соразмерности, компенсация была снижена до 30 000 рублей — по 15 000 рублей за каждый из двух сайтов.

Выводы для правообладателей:

Технологии в помощь: Использование специализированных сервисов для фиксации нарушений (таких как «ВЕБДЖАСТИС») — это эффективный и признаваемый судом инструмент.

Реалистичность требований: При заявлении компенсации важно оценивать её соразмерность характеру нарушения. Суд не поддерживает завышенные требования, даже если правонарушение доказано. Заведомо завышенные исковые требования могут привести к значительному снижению суммы взыскания.

Это дело — напоминание, что защита прав должна быть не только принципиальной, но и разумной.

Номер дела: № А40-182682/2025



