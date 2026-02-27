Субсидиарная ответственность при исключении компании из ЕГРЮЛ: как суды путаются в бремени доказывания | ВебДжастис

Выводы эконом-коллегии ВС РФ:

Кредитор не обязан доказывать вину директора «в деталях», можно ограничиться лишь:
Для запуска процесса истцу достаточно подтвердить три факта:
наличие долга
контроль ответчика над должником
исключение должника из ЕГРЮЛ как недействующего
// бремя доказывания  добросовестности и разумности лежит на КДЛ (Обзор Президиума ВС РФ от 19.11.2025, п. 2)

«Молчание» Ответчика работает против него
Если КДЛ не дает пояснений и не раскрывает документы, включается презумпция того, что невозможность погасить долг вызвана действиями Ответчика.
// В этом деле директор не представил отзыв, при этом по счетам должника было движение денег, но объяснений не последовало.

Дешевая покупка долга (цессия) не лишает кредитора защиты
Аргумент «купил безнадежный долг за копейки - сам виноват» больше не работает. ВС подтвердил: новый кредитор получает право требования в том же объеме, что и цедент // ст. 384 ГК РФ, Постановление пленума ВС №54

Важные нюансы:
✔️ Отсутствие возражений против исключения из ЕГРЮЛ по ст. 21.1 ФЗ "О регистрации ЮЛ и ИП" не блокирует последующий иск к КДЛ
✔️ Срок исковой давности по-прежнему имеет значение (по одному из ответчиков отказ устоял именно по этой причине)

Практический вывод:
В спорах с КДЛ «административно исключенных» должников кредиторам следует сосредоточится на трех элементах: долг + контроль + исключение.

Дело №А40-105555/2024

