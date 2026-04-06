Как взыскать 31 млн рублей с провайдера за нелегальный контент | ВебДжастис

Как взыскать 31 млн рублей с провайдера за нелегальный контент
Суть спора
Крупный региональный интернет-провайдер ООО «Е-Лайт-Телеком», работающий под брендом Good Line, предлагал своим абонентам платный сервис IPTV «Большое ТВ». В каталоге этого сервиса было обнаружено 31 аудиовизуальное произведение, исключительные права на которые принадлежат ООО «КИОН».
Среди нелегально транслируемых сериалов — «Почка», «Жизнь по вызову», «Хрустальный», «Обоюдное согласие», «Клиника счастья» и другие хиты платформы.
Нарушитель предпринял попытку скрыть факт пиратства, целенаправленно удаляя с оригинальных постеров сериалов логотипы и товарные знаки правообладателя. Всего в нелегальный оборот было пущено 228 эпизодов контента.
Сложности доказывания и процедура заверения доказательств
Технически доказать факт трансляции контента именно с серверов провайдера в рамках закрытой ИТ-инфраструктуры оказалось непросто. Ответчик мог заявить, что пользователи сами скачивают файлы из открытой сети. Для опровержения таких доводов истцу требовалось подтвердить, что фильмы раздаются именно с серверов провайдера внутри его коммерческого интерфейса.
Для этой цели @kionru инициировал сложную процедуру сбора и нотариального заверения доказательств, которая обошлась правообладателю в 793 590 рублей:
Контрольная закупка. Представитель истца заключил официальный абонентский договор с провайдером, оплатил услуги и получил в пользование брендированную ТВ-приставку.
Нотариальное заверение. С участием нотариуса через аккаунт пользователя сервиса была осуществлена непрерывная видеозапись процесса проигрывания всех серий каждого из 31 произведения в интерфейсе ответчика.
Фиксация и заверение данных. Объемные видеофайлы сохранялись на флеш-накопители, которые затем запечатывались в конверты и приобщались к более чем 20 нотариальным протоколам осмотра.
ООО «Е-Лайт-Телеком» попытался оспорить доказательственную базу, заявив о фальсификации нотариальных протоколов. Ответчик утверждал, что:
Нотариус физически не мог успеть провести такой объем осмотров за указанное время.
Некоторые фотографии общего плана скопированы из одного протокола в другой.
Время создания видеофайлов не совпадает со временем, указанным в документах.
Истец, в свою очередь, привлек экспертную организацию. Специалисты провели анализ метаданных (EXIF) фотографий и видеофайлов, подтвердив, что все медиафайлы представляют собой строгую последовательную серию снимков без каких-либо признаков монтажа, изменения или графической коррекции.
Итог
Арбитражный суд удовлетворил исковые требования ООО «КИОН» в полном объеме, апелляционная и кассационная инстанции оставили решение суда без изменений.
Взысканная компенсация: 31 млн. рублей.
Возмещенные судебные расходы: 793 590 рублей.
Госпошлина: 178 000 рублей.
Номер дела: А27-12826/2024
