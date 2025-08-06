Редис не простил: как электронная переписка помогла взыскать 1,5 млн рублей убытков | ВебДжастис

Редис не простил: как электронная переписка помогла взыскать 1,5 млн рублей убытков
Когда на кону — свежесть продукта и репутация бизнеса, важна каждая деталь. Особенно — доказательства.
История
ООО «ФОРА» доверило ИП Гущиной перевозку почти 20 тонн редиса при строгом температурном режиме +5°C.
На выходе — гниль, слизь и кислый запах. Экспертиза показала: температура поднималась до +22°C.
Перевозчик пытался оправдаться: мол, сложная погрузка, не моя вина. Но суду были нужны факты, а не слова
Какой прием использовали юристы
С помощью нашего сервиса ShotApp зафиксировали переписку в WhatsApp, где представители сторон обсуждали проблему, пересылали термограммы и фото испорченного груза.
Таким образом, удалось доказать, что перевозчик знал о нарушениях, но не принял мер.
Позиция суда
«Довод ответчика о том, что в сюрвейерском отчете указано на отсутствие термографа судом отклоняется, так как. направление представителем ответчику истца термограммы подтверждается протоколом программы, подготовленным автоматизированной системой Вебджастис.
Итог
ООО «ФОРА» выиграло дело.
ShotApp: когда нужно не просто зафиксировать, а победить.
Номер дела: А72-11302/2024
