Непоследовательность заказчика: как переписка в ShotApp помогла выиграть суд | ВебДжастис

Непоследовательность заказчика: как переписка в ShotApp помогла выиграть суд
Заказчик попытался в одностороннем порядке расторгнуть договор и вернуть миллионный аванс, обвинив проектировщика в срыве сроков. Но «цифровые следы» доказали обратное.
Суть спора
Подрядчик выполнял проектные работы. Срок сдачи — 19 августа. Однако заказчик перечислил аванс в день сдачи, в связи с чем проект был направлен подрядчиком только 8 октября вместе с документацией. Спустя несколько дней заказчик:
не заявил никаких мотивированных замечаний по качеству проекта;
направил уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке из-за срыва сроков;
потребовал вернуть весь аванс и выплатить неустойку.
Доказательства Ответчика (подрядчика)
Для защиты добросовестности и подтверждения реальной хронологии событий подрядчик представил протоколы ShotApp, которые подтвердили:
факт направления готовой проектной документации заказчику;
отсутствие мотивированных возражений или замечаний по качеству со стороны заказчика после получения результата;
реальные даты перечисления аванса и передачи исходной документации заказчиком.
Из протоколов следовало: заказчик сам перечислил аванс только в день плановой сдачи работ и задержал передачу документов. Сдвиг сроков был спровоцирован самим истцом.
Позиция суда
Арбитражный суд полностью отказал в иске, указав:
Эстоппель: поведение заказчика признано противоречивым. Нельзя принимать результат работ без замечаний, а затем расторгать договор по формальным основаниям.
Просрочка кредитора: подрядчик не несет ответственности за сдвиг сроков, если он вызван несвоевременными действиями заказчика.
Статус доказательств: протоколы фиксации ShotApp приняты как надлежащие письменные доказательства в соответствии с п. 55 Постановления Пленума ВС РФ №10.
Итог
Попытка заказчика «бесплатно» получить проект и вернуть аванс пресечена. В удовлетворении исковых требований отказано полностью.
Номер дела: А40-326439/2025
