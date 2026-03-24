24.03.2026 ВСЕ ПОСТЫ |

Непоследовательность заказчика: как переписка в ShotApp помогла выиграть суд | ВебДжастис

Заказчик попытался в одностороннем порядке расторгнуть договор и вернуть миллионный аванс, обвинив проектировщика в срыве сроков. Но «цифровые следы» доказали обратное.

-- Суть спора
Подрядчик выполнял проектные работы. Срок сдачи — 19 августа. Однако заказчик перечислил аванс в день сдачи, в связи с чем проект был направлен подрядчиком только 8 октября вместе с документацией. Спустя несколько дней заказчик:
-- не заявил никаких мотивированных замечаний по качеству проекта;
-- направил уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке из-за срыва сроков;
-- потребовал вернуть весь аванс и выплатить неустойку.

-- Доказательства Ответчика (подрядчика)
Для защиты добросовестности и подтверждения реальной хронологии событий подрядчик представил протоколы ShotApp, которые подтвердили:
-- факт направления готовой проектной документации заказчику;
-- отсутствие мотивированных возражений или замечаний по качеству со стороны заказчика после получения результата;
-- реальные даты перечисления аванса и передачи исходной документации заказчиком.

Из протоколов следовало: заказчик сам перечислил аванс только в день плановой сдачи работ и задержал передачу документов. Сдвиг сроков был спровоцирован самим истцом.

-- Позиция суда
Арбитражный суд полностью отказал в иске, указав:
--Эстоппель: поведение заказчика признано противоречивым. Нельзя принимать результат работ без замечаний, а затем расторгать договор по формальным основаниям.
--Просрочка кредитора: подрядчик не несет ответственности за сдвиг сроков, если он вызван несвоевременными действиями заказчика.
--Статус доказательств: протоколы фиксации ShotApp приняты как надлежащие письменные доказательства в соответствии с п. 55 Постановления Пленума ВС РФ №10.

-- Итог
Попытка заказчика «бесплатно» получить проект и вернуть аванс пресечена. В удовлетворении исковых требований отказано полностью.

Номер дела: А40-326439/2025

--Больше практики тут

#практика

--  MAX | Яндекс| ВК | Rutube

Читайте также


© 2013 - 2026 Интернет-правосудие

  • telegram vk Skolkovo