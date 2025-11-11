Использование чужого бренда: как взыскать почти 2 млн рублей с недобросовестного конкурента | ВебДжастис

Использование чужого бренда: как взыскать почти 2 млн рублей с недобросовестного конкурента
Разбираем кейс по защите бренда «Умный зайка ALILO» от недобросовестного конкурента.
Суть спора:
Компания «Хохоту» подала иск к ИП Лю Яньтао за продажу на Wildberries и Ozon игрушки «Умный олененок Леня», сходной до степени смешения с их товарным знаком «Умный зайка ALILO».
Ключевой аргумент:
Для доказывания факта продолжающихся нарушений после первого решения суда истец использовал протоколы осмотра сайтов автоматизированной системой «Вебджастис».
Позиция суда:
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд признал протоколы АС «Вебджастис» допустимыми и достоверными доказательствами.
В постановлении прямо указано, что ответчик не представил контраргументов, ставящих под сомнение достоверность протоколов.
Иск был удовлетворен частично: с нарушителя взыскано 1 971 347 рублей.
Выводы для бизнеса:
Территориальность знака: Китайская регистрация ТЗ не действует в России.
Сходство оценивается комплексно: Суд признал сходство «оленя» и «зайца» по дизайну, стилю и цвету.
Незнание не освобождает: Решение суда обязательно, даже если ответчик не знал о деле.
Важность доказательств: Надлежаще заверенные электронные доказательства — решающий фактор для победы.
Надежная фиксация нарушений — первый шаг к успешному взысканию!
Номер дела: А14-3127/2024
