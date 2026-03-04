04.03.2026 ВСЕ ПОСТЫ |

Нарушение эксклюзивности в ТЦ: как взыскать переплату по аренде | ВебДжастис

Синяя иконка канцелярской скрепки на темно-сером фоне Суть спора
Компания "Арома Люкс", владеющая сетью "РИВ ГОШ", арендовала помещение в торговом центре под магазин косметики.
Договор предусматривал условие эксклюзивности:
Пиксельное изображение синей стрелки, указывающей вправо и изогнутой под прямым углом, на сером фоне.если в ТЦ открывается второй мультибрендовый продавец парфюмерии и косметики, арендная плата уменьшается на 70%.
Так и случилось - в здании появился еще один магазин косметики.

Однако торговый центр отказался предоставлять скидку, утверждая, что новый арендатор продаёт не только косметику, но и бытовые товары — а значит не является прямым конкурентом.

Синяя иконка стрелки вправо, стилизованная под букву 'F' Позиция истца
Чтобы подтвердить профиль деятельности нового магазина, истец представил:
Синяя иконка лупы, символизирующая поиск товароведческое заключение об ассортименте
Синяя иконка лупы, обозначающая поиск, на сером фоне. публикацию торгового центра о запуске магазина
Синяя иконка лупы, символизирующая поиск автоматизированный протокол осмотра страницы в социальной сети, оформленный через ShotApp

В публикации администрация ТЦ прямо анонсировала открытие сети магазинов косметики и парфюмерии.

Синяя иконка судейского молотка на черном фоне Арбитражный суд указал:
Пиксельное изображение, представляющее собой стилизованный голубой силуэт космического корабля или персонажа игры на белом фоне с небольшими серыми деталями.наличие сопутствующих бытовых товаров не меняет профиль деятельности магазина
Пиксельное изображение в форме синего геометрического объекта с двумя выступающими «рогами» справа и серыми элементами по краям, напоминающее игровой спрайт или иконку. сам арендодатель публично позиционировал новый магазин как косметико-парфюмерную сеть
Пиксельное изображение в форме синего геометрического объекта с вырезом справа, напоминающего стилизованную букву 'C' или деталь конструктора, с небольшими серыми выступами на гранях. автоматизированный протокол осмотра страницы является надлежащим доказательством
Таким образом, суд установил нарушение условия об эксклюзивности.

Черный квадрат на белом фоне. Итог
С арендодателя взыскана переплата по арендной плате.
Взыскано: 2 млн.руб.
Встречный иск отклонен.

Номер дела: А07-3946/2025

Значок гиперссылки, представляющий собой два переплетенных звена цепи синего цвета на темно-сером фоне. Больше практики тут

#практика

Читайте также


© 2013 - 2026 Интернет-правосудие

  • telegram vk Skolkovo