Нарушение эксклюзивности в ТЦ: как взыскать переплату по аренде | ВебДжастис

Суть спора

Компания "Арома Люкс", владеющая сетью "РИВ ГОШ", арендовала помещение в торговом центре под магазин косметики.

Договор предусматривал условие эксклюзивности:

если в ТЦ открывается второй мультибрендовый продавец парфюмерии и косметики, арендная плата уменьшается на 70%.

Так и случилось - в здании появился еще один магазин косметики.

Однако торговый центр отказался предоставлять скидку, утверждая, что новый арендатор продаёт не только косметику, но и бытовые товары — а значит не является прямым конкурентом.

Позиция истца

Чтобы подтвердить профиль деятельности нового магазина, истец представил:

товароведческое заключение об ассортименте

публикацию торгового центра о запуске магазина

автоматизированный протокол осмотра страницы в социальной сети, оформленный через ShotApp

В публикации администрация ТЦ прямо анонсировала открытие сети магазинов косметики и парфюмерии.

Арбитражный суд указал:

наличие сопутствующих бытовых товаров не меняет профиль деятельности магазина

сам арендодатель публично позиционировал новый магазин как косметико-парфюмерную сеть

автоматизированный протокол осмотра страницы является надлежащим доказательством

Таким образом, суд установил нарушение условия об эксклюзивности.

Итог

С арендодателя взыскана переплата по арендной плате.

Взыскано: 2 млн.руб.

Встречный иск отклонен.

Номер дела: А07-3946/2025

Больше практики тут

#практика