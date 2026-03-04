Нарушение эксклюзивности в ТЦ: как взыскать переплату по аренде | ВебДжастис
Суть спора
Компания "Арома Люкс", владеющая сетью "РИВ ГОШ", арендовала помещение в торговом центре под магазин косметики.
Договор предусматривал условие эксклюзивности:
если в ТЦ открывается второй мультибрендовый продавец парфюмерии и косметики, арендная плата уменьшается на 70%.
Так и случилось - в здании появился еще один магазин косметики.
Однако торговый центр отказался предоставлять скидку, утверждая, что новый арендатор продаёт не только косметику, но и бытовые товары — а значит не является прямым конкурентом.
Позиция истца
Чтобы подтвердить профиль деятельности нового магазина, истец представил:
товароведческое заключение об ассортименте
публикацию торгового центра о запуске магазина
автоматизированный протокол осмотра страницы в социальной сети, оформленный через ShotApp
В публикации администрация ТЦ прямо анонсировала открытие сети магазинов косметики и парфюмерии.
Арбитражный суд указал:
наличие сопутствующих бытовых товаров не меняет профиль деятельности магазина
сам арендодатель публично позиционировал новый магазин как косметико-парфюмерную сеть
автоматизированный протокол осмотра страницы является надлежащим доказательством
Таким образом, суд установил нарушение условия об эксклюзивности.
Итог
С арендодателя взыскана переплата по арендной плате.
Взыскано: 2 млн.руб.
Встречный иск отклонен.
Номер дела: А07-3946/2025
#практика