Цифровые доказательства против претензий по перевозке: как выиграть спор в суде | ВебДжастис

Суть спора:

ИП Палян Р.А. (истец) заключил с ИП Смерецким А.Н. (ответчик) договор перевозки, обязательным условием которого был строгий температурный режим (+3-4°C). При разгрузке истец заявил, что весь товар испорчен из-за обморожения, и подал иск о взыскании 1 189 838 руб.

Позиция ответчика и решающее доказательство:

Ответчик использовал сервис ShotApp (Вебджастис) для формирования протокола автоматизированной фиксации данных спутникового мониторинга ГЛОНАСС. Эти данные содержали детальную информацию о:

Маршруте и передвижении транспортного средства.

Точном времени погрузки и разгрузки.

Почему суд встал на сторону ответчика?

Суд первой и апелляционной инстанций принял во внимание доказательства, сформированные с помощью ShotApp, и указал на следующее:

Данные мониторинга помогли установить фактические обстоятельства. В частности, точное время перевозки позволило выявить противоречия в доказательствах, представленных истцом.

Истец не доказал свои требования. Он не предоставил допустимых доказательств, что нарушение температурного режима было в течение всей перевозки, и не обосновал связь между кратковременным отклонением и порчей всего товара.

Размер ущерба также не был доказан надлежащим образом.

Итог и вывод для бизнеса:

Иск был оставлен без удовлетворения.

В спорах, где критически важны условия перевозки (температура, время), автоматически сформированные цифровые данные — ваш мощный инструмент защиты, они являются полноценным и убедительным доказательством в суде, способным опровергнуть голословные обвинения и сэкономить бизнесу миллионы.

Номер дела: А32-68438/2024



