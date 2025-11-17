Цифровые доказательства против претензий по перевозке: как выиграть спор в суде | ВебДжастис
Суть спора:
ИП Палян Р.А. (истец) заключил с ИП Смерецким А.Н. (ответчик) договор перевозки, обязательным условием которого был строгий температурный режим (+3-4°C). При разгрузке истец заявил, что весь товар испорчен из-за обморожения, и подал иск о взыскании 1 189 838 руб.
Позиция ответчика и решающее доказательство:
Ответчик использовал сервис ShotApp (Вебджастис) для формирования протокола автоматизированной фиксации данных спутникового мониторинга ГЛОНАСС. Эти данные содержали детальную информацию о:
Маршруте и передвижении транспортного средства.
Точном времени погрузки и разгрузки.
Почему суд встал на сторону ответчика?
Суд первой и апелляционной инстанций принял во внимание доказательства, сформированные с помощью ShotApp, и указал на следующее:
Данные мониторинга помогли установить фактические обстоятельства. В частности, точное время перевозки позволило выявить противоречия в доказательствах, представленных истцом.
Истец не доказал свои требования. Он не предоставил допустимых доказательств, что нарушение температурного режима было в течение всей перевозки, и не обосновал связь между кратковременным отклонением и порчей всего товара.
Размер ущерба также не был доказан надлежащим образом.
Итог и вывод для бизнеса:
Иск был оставлен без удовлетворения.
В спорах, где критически важны условия перевозки (температура, время), автоматически сформированные цифровые данные — ваш мощный инструмент защиты, они являются полноценным и убедительным доказательством в суде, способным опровергнуть голословные обвинения и сэкономить бизнесу миллионы.
Номер дела: А32-68438/2024
Больше практики тут
#практика