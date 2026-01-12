Возврат денег за онлайн-курсы: как правильно подтвердить сроки доступа в суде | ВебДжастис

Суть спора:

Леонова А.Р. приобрела два онлайн-курса общей стоимостью 145 тыс. рублей. Пройдя лишь несколько уроков, она осталась недовольна качеством и потребовала расторгнуть договор и вернуть деньги. Ответчик (ООО «Логомашина учит») вернул лишь 28 тыс. руб., и клиентка была вынуждена обратиться в суд.

Ключевое доказательство истца:

Для точного подтверждения условий договора сроков доступа к курсам был использован сервис ShotApp. С его помощью были созданы и представлены в суд юридически значимые протоколы-скриншоты личного кабинета. Они объективно зафиксировали даты начала и окончания доступа к материалам, что позволило точно определить, сколько дней истец реально могла пользоваться услугами.

Решение суда:

Суды первой и апелляционной инстанций не только приняли протоколы ShotApp как допустимые и достоверные доказательства, но и положили их в основу расчёта суммы к возврату. Кроме того, суд частично взыскал с ответчика расходы на создание этих протоколов, признав их обоснованными судебными издержками. В результате сумма взыскания была увеличена в пользу потребителя.

Практические выводы:

Цифровой след — ваше главное доказательство. Ключевые условия договора на оказание онлайн-услуг (сроки доступа, функционал) необходимо фиксировать юридически значимым способом. Обычные скриншоты могут быть оспорены, а заверенные ShotApp — нет.

Расходы на доказательства можно вернуть. Суд признал затраты на использование сервиса фиксации обоснованными. Это важный прецедент, который мотивирует потребителей и юристов собирать доказательства правильно.

Точность решает. Благодаря чётко зафиксированным датам суд смог сделать точный расчёт неосновательного обогащения исполнителя, а не действовать «на глазок». Это увеличило итоговую сумму возврата для клиента.

Итог: Дело наглядно показывает, как современные инструменты цифровой фиксации помогают восстановить справедливость, превращая цифровые условия договора в неоспоримые судебные доказательства.

Номер дела: № 33-6422/2025

