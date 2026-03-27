Контрафакт на Wildberries: изменит ли КС ответственность маркетплейсов | ВебДжастис
Селлеры на Wildberries столкнулись с массовыми возвратами и штрафами из-за ошибок фулфилмент-оператора.
Суть спора
Селлеры передали фулфилмент-оператору партию из 2 900 рубашек для упаковки, маркировки и отгрузки на Wildberries.
Техническое задание направили в мессенджере.
При приёмке товара маркетплейс выявил нарушения:
нечитаемые штрихкоды;
перепутанные размеры;
часть товара утеряна.
Последствия:
652 единицы возвращены как «неопознанные» (с удержанием WB 170 ₽ за возврат каждой единицы);
105 рубашек утрачены;
общая сумма убытков: 228 660,30 ₽ + судебные расходы.
Доказательства Истцов (селлеров)
Ключевой проблемой было отсутствие бумажных спецификаций — вся коммуникация велась в чате.
Селлеры представили протоколы ShotApp, которые подтвердили:
факт направления ТЗ на маркировку подрядчику;
согласование требований к упаковке и маркировке;
первоначальный объём партии (2 900 шт.) через переписку с поставщиком.
Эти доказательства позволили связать ошибки подрядчика с возникшими убытками.
Позиция суда
Арбитражный суд встал на сторону истцов, указав:
Причинно-следственная связь доказана: ошибки маркировки напрямую привели к возвратам и штрафам со стороны маркетплейса.
Бремя доказывания: истцы подтвердили факт нарушения и размер убытков (ст. 15 ГК РФ),
ответчик не доказал отсутствие вины (ст. 401 ГК РФ).
Статус электронных доказательств: протоколы ShotApp признаны надлежащими доказательствами и приняты судом.
Пассивность ответчика: подрядчик не представил возражений и не опроверг доводы документально.
Итог
Суд полностью удовлетворил иск:
228 660 ₽ — взысканные убытки
суд. издержки, в т. ч. 6 840 ₽ — расходы на фиксацию переписки.
Номер дела: А40-179202/2025
#практика