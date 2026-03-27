Контрафакт на Wildberries: изменит ли КС ответственность маркетплейсов | ВебДжастис

Селлеры на Wildberries столкнулись с массовыми возвратами и штрафами из-за ошибок фулфилмент-оператора.
-- Суть спора
Селлеры передали фулфилмент-оператору партию из 2 900 рубашек для упаковки, маркировки и отгрузки на Wildberries.
Техническое задание направили в мессенджере.
При приёмке товара маркетплейс выявил нарушения:
-- нечитаемые штрихкоды;
-- перепутанные размеры;
-- часть товара утеряна.

Последствия:
-- 652 единицы возвращены как «неопознанные» (с удержанием WB 170 ₽ за возврат каждой единицы);
-- 105 рубашек утрачены;
-- общая сумма убытков: 228 660,30 ₽ + судебные расходы.

-- Доказательства Истцов (селлеров)
Ключевой проблемой было отсутствие бумажных спецификаций — вся коммуникация велась в чате.
Селлеры представили протоколы ShotApp, которые подтвердили:
-- факт направления ТЗ на маркировку подрядчику;
-- согласование требований к упаковке и маркировке;
-- первоначальный объём партии (2 900 шт.) через переписку с поставщиком.

Эти доказательства позволили связать ошибки подрядчика с возникшими убытками.
-- Позиция суда
Арбитражный суд встал на сторону истцов, указав:
-- Причинно-следственная связь доказана: ошибки маркировки напрямую привели к возвратам и штрафам со стороны маркетплейса.
-- Бремя доказывания: истцы подтвердили факт нарушения и размер убытков (ст. 15 ГК РФ),
ответчик не доказал отсутствие вины (ст. 401 ГК РФ).
-- Статус электронных доказательств: протоколы ShotApp признаны надлежащими доказательствами и приняты судом.
-- Пассивность ответчика: подрядчик не представил возражений и не опроверг доводы документально.

-- Итог
Суд полностью удовлетворил иск:
-- 228 660 ₽ — взысканные убытки
-- суд. издержки, в т. ч. 6 840 ₽ — расходы на фиксацию переписки.

Номер дела: А40-179202/2025

