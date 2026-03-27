Контрафакт на Wildberries: изменит ли КС ответственность маркетплейсов | ВебДжастис

Селлеры на Wildberries столкнулись с массовыми возвратами и штрафами из-за ошибок фулфилмент-оператора.

Суть спора

Селлеры передали фулфилмент-оператору партию из 2 900 рубашек для упаковки, маркировки и отгрузки на Wildberries.

Техническое задание направили в мессенджере.

При приёмке товара маркетплейс выявил нарушения:

нечитаемые штрихкоды;

перепутанные размеры;

часть товара утеряна.

Последствия:

652 единицы возвращены как «неопознанные» (с удержанием WB 170 ₽ за возврат каждой единицы);

105 рубашек утрачены;

общая сумма убытков: 228 660,30 ₽ + судебные расходы.

Доказательства Истцов (селлеров)

Ключевой проблемой было отсутствие бумажных спецификаций — вся коммуникация велась в чате.

Селлеры представили протоколы ShotApp, которые подтвердили:

факт направления ТЗ на маркировку подрядчику;

согласование требований к упаковке и маркировке;

первоначальный объём партии (2 900 шт.) через переписку с поставщиком.

Эти доказательства позволили связать ошибки подрядчика с возникшими убытками.

Позиция суда

Арбитражный суд встал на сторону истцов, указав:

Причинно-следственная связь доказана: ошибки маркировки напрямую привели к возвратам и штрафам со стороны маркетплейса.

Бремя доказывания: истцы подтвердили факт нарушения и размер убытков (ст. 15 ГК РФ),

ответчик не доказал отсутствие вины (ст. 401 ГК РФ).

Статус электронных доказательств: протоколы ShotApp признаны надлежащими доказательствами и приняты судом.

Пассивность ответчика: подрядчик не представил возражений и не опроверг доводы документально.

Итог

Суд полностью удовлетворил иск:

228 660 ₽ — взысканные убытки

суд. издержки, в т. ч. 6 840 ₽ — расходы на фиксацию переписки.

Номер дела: А40-179202/2025

