Использование чужого товарного знака: когда суд снижает компенсацию в 5 раз | ВебДжастис

Суть спора:

ИП Мещерякова Е.С., владелец товарного знака «YAVCK» для спортивных товаров, обнаружила, что ИП Андреев Н.А. продает на Wildberries и Ozon теннисные ракетки под идентичным брендом. После безрезультатной досудебной претензии правообладатель подал иск о нарушении исключительных прав.

Ключевые доказательства истца:

Для фиксации нарушений использовался сервис ShotApp. Представленный им протокол осмотра маркетплейсов был признан судом допустимым и достоверным доказательством, как и в других современных кейсах

Неожиданный поворот и решение суда:

Ответчик предоставил решающее доказательство — официальное письмо от компании-производителя Shishi Newsun Sports Goods Co.,Ltd. В нем указывалось, что именно эта компания является владельцем бренда «YAVCK» и уполномочила ИП Андреева Н.А. на его использование и дистрибуцию продукции в России.

⚖️ Суд установил:

Нарушение прав имело место — товар с тождественным обозначением действительно продавался ответчиком.

Однако ответчик действовал добросовестно, законно полагая, что продает оригинальную продукцию на основании лицензии от (как он считал) правообладателя.

Исходя из принципов соразмерности, разумности и справедливости, а также характера нарушения, суд снизил сумму компенсации с 2,5 млн рублей до 500 тыс. рублей.

Практические выводы для бизнеса:

Фиксация нарушений легитимна: Использование специальных онлайн-сервисов для сбора доказательств в интернете — проверенный и признаваемый судами метод. Он позволяет оперативно и юридически грамотно зафиксировать факт нарушения.

Важность проверки легитимности прав: Это дело — важный прецедент для дистрибьюторов и продавцов. Даже наличие договора с поставщиком, который позиционирует себя как правообладатель, не гарантирует полной защиты от претензий. Необходима максимально тщательная проверка цепочки прав на товарный знак.

Добросовестность имеет значение: Суд может существенно снизить размер компенсации, если удастся доказать, что нарушитель действовал не по небрежности или умыслу, а на основании убедительных, хоть и ошибочных, документов, подтверждающих его право на использование.

Итог: Дело демонстрирует сбалансированный подход суда: с одной стороны, защищаются права законного правообладателя, а с другой — учитывается добросовестность ответчика, что смягчает финансовые последствия нарушения.

Номер дела: № А56-42452/2025

