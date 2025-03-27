Фото на сайте: почему скриншоты «от руки» проигрывают в суде | ВебДжастис

Незнание нюансов и небрежность в оформлении интернет доказательств привели к отказу в иске:

Истцом посредством записи экрана компьютера с сайта ответчика зафиксировано неправомерное использование фотографии «Ласточкино гнездо» на Интернет-странице ЧУ Музей «Царь-маркет Страны» , однако суд посчитал такие доказательства недопустимыми и неотносимыми.

Что пошло не так?

Указанные распечатки скриншотов не являются тождественными распечаткам соответствующих Интернет-страниц.

Истец представил распечатки скриншотов с рукописными записями на них, без учета требований п. 55 Постановления Пленума ВС РФ №10 от 23.04.2019.

На момент рассмотрения дела судом страницы спорного сайта выглядели иначе, чем на распечатках истца.

При таких обстоятельствах у суда отсутствовала возможность по проверке достоверности самостоятельно выполненных скриншотов истца для их противопоставления иному внешнему виду и содержанию страницы

Отказывая в иске, суд указал в качестве способов фиксации, вызывающих доверие, автоматическую фиксацию и нотариальное заверение

