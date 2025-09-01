Рилс как интеллектуальная собственность: когда «пародия» не спасает от суда | ВебДжастис

Когда «пародия» не спасает: суд признал нарушение авторских прав на Instagram-рилс



ИП Шульга А.М. подала иск к ИП Москвиной И.Г., обвинив её в незаконном использовании авторского видео — рилса «Кто в 2025 году собирается запускать свое обучение», размещённого в запрещённой в России соцсети Instagram*.

По мнению истца, ответчица переработала этот ролик, создав собственное видео под названием «Вам не нужна образовательная лицензия!!!», и также выложила его в открытый доступ.

В качестве доказательства Шульга предоставила протокол автоматизированной фиксации нарушения, сформированный через наш сервис. Это позволило достоверно зафиксировать факт и содержание публикации.

Истец потребовала взыскать 500 000 рублей компенсации и запретить дальнейшее использование её материалов. Ответчица отрицала нарушение, утверждая, что видео было создано в просветительских целях и является пародией, а значит, подпадает под допустимые формы цитирования. Также она указала на несоразмерность заявленной суммы.

Суд, изучив материалы дела, установил, что исключительные права Шульги действительно были нарушены. Аргументы ответчицы признаны несостоятельными:

— в видео отсутствовало указание автора и источника, что обязательно даже при цитировании;

— ролик не соответствовал признакам пародии как жанра.

В результате суд частично удовлетворил иск и взыскал с ответчицы 10 000 рублей компенсации.

