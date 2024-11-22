22.11.2024 ВСЕ ПОСТЫ |

Увольнение за прогул: как доказать уважительную причину с помощью электронной переписки | ВебДжастис

Красная канцелярская кнопка на темно-зеленом фоне  Принимая решение об удовлетворении иска о восстановлении на работе, суд пришел к выводу, что отсутствие истца на рабочем месте дата (в день, когда работодатель определил его прогулом, уволив именно за прогул дата), следует признать, как невыход на работу по уважительной причине.

Стилизованная желтая иконка весов правосудия на темно-зеленом фоне Суд принимает во внимание, что факт уведомления работодателя о причине отсутствия на рабочем месте подтверждается копией протокола №1592232762 автоматизированной фиксации информации с использованием мобильного устройства (выполненные при помощи приложения ShotApp) и детализацией звонков, не согласиться с которыми у суда оснований не имеется, т.к. вышеназванные письменные доказательства отвечают признакам относимости и допустимости, предусмотренным ст.ст.59,60 ГПК РФ.

Иконка с перекрещенными молотком и гаечным ключом, символизирующая ремонт или инструменты. При этом работодатель, применяя к работнику дисциплинарное взыскание в виде увольнения, не учел требования ст.192 ТК РФ о тяжести совершенного проступка и обстоятельствах, при которых он был совершен.

Таким образом, принимая во внимание эпидемиологическую обстановку в стране, наличие у истца повышенной температуры, суд приходит к выводу, что у Истца не возникло обязанности выйти на работу в указанную дату.

Красный крестик на зеленом фоне Кроме того, увольнение работника является крайней мерой дисциплинарного взыскания, в связи, с чем перед его увольнением необходимо учесть его предшествующее поведение и отношение к труду.

В результате суд восстановил работника на работе и взыскал 300 000 рублей с работодателя в пользу работника за вынужденный прогул.

Значок гиперссылки, представляющий собой два переплетенных звена цепи синего цвета на темно-сером фоне.Больше практики тут

#практика

Синяя иконка земного шара с сеткой параллелей и меридианов на темно-зеленом фоне Больше примеров как добыть доказательства в интернет в нашей подборке судебной практики

Читайте также


© 2013 - 2026 Интернет-правосудие

  • telegram vk Skolkovo