Увольнение за прогул: как доказать уважительную причину с помощью электронной переписки | ВебДжастис

Принимая решение об удовлетворении иска о восстановлении на работе, суд пришел к выводу, что отсутствие истца на рабочем месте дата (в день, когда работодатель определил его прогулом, уволив именно за прогул дата), следует признать, как невыход на работу по уважительной причине.

Суд принимает во внимание, что факт уведомления работодателя о причине отсутствия на рабочем месте подтверждается копией протокола №1592232762 автоматизированной фиксации информации с использованием мобильного устройства (выполненные при помощи приложения ShotApp) и детализацией звонков, не согласиться с которыми у суда оснований не имеется, т.к. вышеназванные письменные доказательства отвечают признакам относимости и допустимости, предусмотренным ст.ст.59,60 ГПК РФ.

При этом работодатель, применяя к работнику дисциплинарное взыскание в виде увольнения, не учел требования ст.192 ТК РФ о тяжести совершенного проступка и обстоятельствах, при которых он был совершен.

Таким образом, принимая во внимание эпидемиологическую обстановку в стране, наличие у истца повышенной температуры, суд приходит к выводу, что у Истца не возникло обязанности выйти на работу в указанную дату.

Кроме того, увольнение работника является крайней мерой дисциплинарного взыскания, в связи, с чем перед его увольнением необходимо учесть его предшествующее поведение и отношение к труду.

В результате суд восстановил работника на работе и взыскал 300 000 рублей с работодателя в пользу работника за вынужденный прогул.

Больше практики тут

#практика

Больше примеров как добыть доказательства в интернет в нашей подборке судебной практики