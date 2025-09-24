24.09.2025 ВСЕ ПОСТЫ |

Незаконное использование контента в карточках товаров: победа правообладателя фильма «Зоя» | ВебДжастис

Арбитражный суд полностью удовлетворил исковые требования правообладателя фильма «Зоя» к компании ООО «ЛАБИРИНТ.РУ» о защите исключительных прав.

Черный квадрат на белом фонеПоводом для обращения в суд послужило незаконное размещение на интернет-ресурсах ответчика изображения, связанного с фильмом, которое использовалось для рекламы и продажи книжной продукции без получения соответствующей лицензии или разрешения.

Черный квадрат на однотонном фоне.В рамках процесса истец, предоставил исчерпывающие доказательства своего авторства, включая прокатные удостоверения и материалы, опубликованные в открытых источниках.

Черный квадрат на белом фоне.Решающим доказательством стали данные, полученные с помощью сервиса автоматизированной фиксации нарушений «ВЕБДЖАСТИС». Протоколы осмотра сайта №1724062198972 и №1729060342213 наглядно подтвердили факт использования чужого контента и его идентичность с оригинальным изображением с легальных платформ (Кинопоиск, WINK). Ответчик не предоставил доводов, опровергающих достоверность этих доказательств.

Черный квадрат на белом фоне.Данное судебное решение подчеркивает эффективность использования современных технологий для сбора доказательств и устанавливает важный прецедент в практике защиты интеллектуальных прав.

Номер дела: А40-72208/2025

Значок гиперссылки, представляющий собой два переплетенных звена цепи синего цвета на сером квадратном фоне.Больше практики тут

#практика

Читайте также


© 2013 - 2026 Интернет-правосудие

  • telegram vk Skolkovo