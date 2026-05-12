Гостиница в жилом доме: как энергетики разоблачили бизнес и взыскали 500 000 ₽ | ВебДжастис

Цифровой след не скрыть: как энергетики доказали бизнес в жилом доме и взыскали более 500 000 ₽

Суть спора

Индивидуальный предприниматель владел зданием, которое по документам значилось как жилой дом. Это позволяло ему оплачивать электроэнергию по льготному тарифу «для населения». Однако энергосбытовая компания заподозрила, что в «частном секторе» вовсю кипит бизнес.



Предприниматель настаивал на своем и даже инициировал прокурорскую проверку, жалуясь на давление со стороны истца заключить договор энергоснабжения в коммерческих целях.

Чтобы доказать факт ведения гостиничного бизнеса, истец представил суду протокол ShotApp, с помощью которого зафиксировал:

официальный сайт отеля с действующим прейскурантом;

возможность онлайн-бронирования номеров;

рекламные сведения о гостинице в геосервисе 2ГИС.

Позиция суда

Арбитражный суд признал протоколы автоматической фиксации фундаментальным доказательством. Суд указал, что наличие активного продвижения услуг в сети (сайт, бронирование, реклама) прямо опровергает презумпцию «коммунально-бытового потребления».

Как только ресурсоснабжающая организация предъявляет такую фиксацию, бремя доказывания обратного переходит на собственника. Опровергнуть коммерческий характер использования объекта ответчик не смог.

Исковые требования удовлетворены в полном объеме. С предпринимателя взыскано:

381 082 руб. основного долга;

126 167 руб. неустойки (с продолжением начисления по день оплаты);

судебные и почтовые расходы.

Номер дела: № А75-17034/2025

