Как доказать возраст постройки гаража для амнистии: победа через цифровую историю | ВебДжастис

Суть спора

Городская администрация отказала гражданину в предварительном согласовании предоставления земельного участка под гаражом.

Ведомство мотивировало отказ тем, что текущий гаражный кооператив был внесен в ЕГРЮЛ недавно, а у заявителя якобы отсутствуют документы о первоначальном распределении участка и невозможно достоверно определить дату возведения самого бокса.

Для реализации права на «гаражную амнистию» владельцу требовалось доказать, что гараж является капитальным строением и был возведен до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (до 2004 года).

Основная сложность заключалась в поиске достоверных свидетельств возраста постройки. Важнейшим аргументом стала обнаруженная в сети Интернет топографическая съемка территории кооператива 2001 года.

Чтобы этот документ был принят судом в качестве надлежащего доказательства, истец сформировал комплексную доказательственную базу:

Протокол фиксации. С помощью сервиса ShotApp был подготовлен протокол автоматизированного осмотра интернет-страницы, на которой была размещена топографическая съемка.

Архивные документы. Дополнительно истцом были представлены архивные постановления городской администрации из 90-х годов о выделении земли под строительство ГСК.

Подтверждение владения. К материалам дела были приобщены старые членские книжки владельцев, подтверждающие фактическое пользование боксами на протяжении десятилетий.

Позиция суда

Суд встал на сторону гражданина, отметив, что на зафиксированной топографической съемке 2001 года четко отображены блоки спорных гаражей, что подтверждает факт их возведения до 2004 года.

Также, суд подчеркнул: тот факт, что старые кооперативы исключались из ЕГРЮЛ из-за несдачи отчетности, не лишает граждан права на землю, которая исторически выделялась под эти цели.

Итог

Требования истца удовлетворены в полном объеме. Отказ администрации признан незаконным, ведомство обязано повторно рассмотреть заявление.

Интересный нюанс:



Суд подтвердил, что ликвидация старого гаражного кооператива налоговой службой и создание на его месте нового юридического лица не аннулируют исторические документы о выделении земли пайщикам. Фактическое непрерывное использование гаражей является достаточным основанием для применения закона о «гаражной амнистии».

Номер дела: № 2а-170/2026

