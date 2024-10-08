Пост в соцсети как доказательство в корпоративном споре: взыскание субсидиарной ответственности | ВебДжастис

Корпоративные споры // Пост в социальной сети как доказательство для привлечения к субсидиарной ответственности

Должник был исключен из ЕГРЮЛ, в связи с чем исполнительное производство по взысканию с него задолженности было прекращено. В результате в рамках исполнительного производства задолженность Должника перед Истцом не была погашена. Полагая, что недобросовестные и неразумные действия бывшего учредителя и директора лишили истца возможности взыскать задолженность с Общества, истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением, рассматриваемым в настоящем деле.

Удовлетворяя заявленные требования, Арбитражный суд Ульяновской области в решении кроме прочего указал следующее:

Регистрация ИП с аналогичными видами деятельности сразу после выхода ответчика из состава контролирующих лиц Должника дает основание предполагать недобросовестные намерения Булатова Р.О. по уходу от ответственности в компании Должнике и продолжении деятельности аналогичного профиля в рамках вновь созданного ИП.

Протоколом АС "Вебджастис" были зафиксированы результаты автоматизированного осмотра страницы ответчика в социальной сети Facebook (запрещена в РФ), с наличием на ней сообщения о закрытии сделки по передаче агентства Colary компании Hawking brothers. Видеозапись осмотра страницы доступна по адресу https://screenshot.legal/protocol/1618492269.

Согласно данным из ЕГРЮЛ ООО «Хокинг Бразерс», ИНН3328498350) занимается теми же видами деятельности, что и Должник.

✔️ Совпадение видов деятельности компаний позволяет предполагать в качестве основы данной сделки приобретение компанией Hawking brothers сайта Должника, прав на указание в своем бизнеспортфолио проектов, реализованных Должником

✔️ А также, возможно, приобретение базы контактов клиентов Должника.

✔️ Также косвенными доказательствами совершения данной сделки являются: переход права собственности на домен сайта Должника.

