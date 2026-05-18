Увольнение на испытательном сроке: как переписка в Telegram помогла взыскать более 440 000 ₽ | ВебДжастис

Суть спора

Работодатель уволил операционного директора в период испытательного срока. Официальная причина — «профессиональная некомпетентность»: якобы сотрудник не выполнял задачи и не предоставлял отчеты.

Однако за неделю до этого руководство в мессенджере предлагало сотруднику уйти «по собственному», честно признавшись, что у компании просто нет денег на реализацию проекта. Получив отказ и встречное предложение расторгнуть договор по соглашению сторон с выплатой компенсации, компания решила избавиться от управленца через статью о непрохождении испытания.

Работник своевременно подготовил доказательственную базу: с помощью мобильного приложения ShotApp был сформирован автоматизированный протокол фиксации переписки в Telegram.

Позиция суда

Суд изучил цифровые доказательства и пришел к выводу, что увольнение было фиктивным. Протокол ShotApp подтвердил:

Работник регулярно направлял бизнес-модели и планы.

Генеральный директор прямо отвечал, что «свободных средств нет», инвестиции невозможны, и предлагал «поставить проект на паузу».

Суд установил, что основанием для увольнения послужила оценка финансовых возможностей компании, а не деловые качества сотрудника. Фактов неисполнения обязанностей выявлено не было.



Суд признал увольнение незаконным и изменил формулировку на «расторжение по инициативе работника». Требования удовлетворены частично — всего взыскано 443 606,20 ₽.

Из чего сложилась сумма:

324 836 ₽ — средний заработок за время вынужденного прогула;

100 000 ₽ — компенсация морального вреда (снижена судом с заявленных 150 тыс.);

11 770 ₽ — расходы на фиксацию доказательств (ShotApp);

7 000 ₽ — госпошлина.

В выплате выходного пособия в размере трехкратного заработка (703 200 ₽) суд отказал, так как при изменении формулировки увольнения на «по собственному желанию» данная выплата не предусмотрена.

Номер дела: № 2-358/2026

