Кража интеллектуальной собственности: как взыскать 1,6 млн рублей за незаконное использование фото | ВебДжастис

Суть спора

Организация обнаружила, что конкурент незаконно разместил на своем сайте 161 изображение их продукции — металлической мебели. Права требования компенсации были переданы индивидуальному предпринимателю (истцу) по договору инкассо-цессии.

Истец обратился в арбитражный суд с иском к компании-владельцу сайта (ответчику) и хостинг-провайдеру.



Истец потребовал выплатить почти 4 000 000 рублей, применив собственную формулу расчета со штрафными надбавками за массовость и коммерческий характер нарушений (по 24 000 рублей за каждое фото).



В качестве ключевого доказательства был представлен протокол автоматической фиксации ShotApp. Документ позволил оперативно закрепить наличие всех 161 спорных изображений на страницах сайта до удаления нарушителем.

Позиция суда

Арбитражный суд признал факт нарушения доказанным по всем 161 объекту. Однако суд не согласился с формулой расчета истца и снизил размер компенсации до 10 000 рублей за каждое изображение. Апелляционная инстанция оставила решение в силе, подтвердив, что итоговая сумма является соразмерной и справедливой.

Итог

Исковые требования удовлетворены частично. С нарушителя взыскано 1 610 000 рублей компенсации.

Номер дела: № А56-95829/2024

#практика

