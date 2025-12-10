Защита деловой репутации в интернете: как использовать цифровые доказательства в суде

Оно подтверждает эффективность цифровых инструментов для фиксации нарушений и четкую позицию суда в отношении распространения неподтверждённой порочащей информации.

Суть спора:
Ф.Б. Шраге, руководитель группы компаний «Кронунг», обнаружил на анонимных сайтах krtka.info и dramm.live множество статей с обвинениями в мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях. Поскольку установить владельцев ресурсов не удалось, он обратился в суд с требованием признать эти сведения не соответствующими действительности и порочащими его репутацию.

Ключевой аргумент истца:
Для фиксации нарушений использовалась автоматизированная система «ВЕБДЖАСТИС». Суд признал представленный ею протокол осмотра веб-страниц допустимым, относимым и достоверным доказательством. Это подтвердило, что юридически грамотно оформленные результаты автоматизированной фиксации цифровых доказательств имеют полную силу в суде.

Решение суда:
Нарушение установлено. Суд констатировал факт распространения спорных сведений на указанных сайтах.
Сведения признаны порочащими и ложными. Суд указал, что утверждения о нарушении закона носят порочащий характер, поскольку не подтверждены какими-либо вступившими в силу судебными актами.
Иск полностью удовлетворен. Распространенная информация признана не соответствующей действительности.

Выводы для бизнеса:
Цифровые доказательства легитимны: Использование специализированных сервисов (как «ВЕБДЖАСТИС») для фиксации информации в интернете — надежный и признаваемый судом способ сохранения доказательств, особенно когда нарушитель анонимен.
Репутацию можно защитить: Суд встает на сторону пострадавшего, если распространенные порочащие сведения являются лишь голословными утверждениями и не подкреплены официальными решениями государственных органов. Активность в защите своей репутации через суд оправдана.

Это дело — четкий сигнал о том, что даже против анонимных онлайн-атак можно эффективно защищаться, используя современные технологии и действуя в правовом поле

Номер дела: № А56-36036/2025

