Переписка ВКонтакте как доказательство: почему суд отказал в наследстве | ВебДжастис

После смерти бабушки и дедушки Попова А.Е. обратилась в суд с требованием восстановить срок принятия наследства.

Самостоятельно к нотариусу она не обращалась.

В суде указала, что:

не общалась с родственниками

не знала о смерти бабушки и дедушки

проживала в другом городе

срок пропущен по уважительной причине

Ответчиком выступил двоюродный брат Кириллов С.А., который принял наследство.

Позиция Ответчика:

истец была осведомлена о смерти бабушки ещё в 2018 году

о смерти дедушки получила личное сообщение

переписка подтверждает факт уведомления

Для подтверждения позиции были представлены:

скриншоты переписки

фиксация содержимого страниц социальной сети «ВКонтакте»

протокол фиксации, оформленный через сервис ShotApp

Оценка суда

Суд указал, что представленный протокол фиксации является:

допустимым доказательством

достоверным источником информации

подлежит оценке наряду с другими доказательствами

На основании анализа заверенной переписки и показаний свидетеля суд пришёл к следующим выводам:

истец знала о смерти родственников в установленный законом срок

интереса к оформлению наследства не проявляла

проживание в другом городе и отсутствие общения не являются уважительными причинами пропуска срока

Итог

В удовлетворении заявления Поповой А.Е. отказано. Срок принятия наследства восстановлен не был.

Номер дела: 2-1920/2025 (М-1423/2025)

