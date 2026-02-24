Переписка ВКонтакте как доказательство: почему суд отказал в наследстве | ВебДжастис

Переписка ВКонтакте как доказательство: почему суд отказал в наследстве
После смерти бабушки и дедушки Попова А.Е. обратилась в суд с требованием восстановить срок принятия наследства.
Самостоятельно к нотариусу она не обращалась.
В суде указала, что:
не общалась с родственниками
не знала о смерти бабушки и дедушки
проживала в другом городе
срок пропущен по уважительной причине
Ответчиком выступил двоюродный брат Кириллов С.А., который принял наследство.
Позиция Ответчика:
истец была осведомлена о смерти бабушки ещё в 2018 году
о смерти дедушки получила личное сообщение
переписка подтверждает факт уведомления
Для подтверждения позиции были представлены:
скриншоты переписки
фиксация содержимого страниц социальной сети «ВКонтакте»
протокол фиксации, оформленный через сервис ShotApp
Оценка суда
Суд указал, что представленный протокол фиксации является:
допустимым доказательством
достоверным источником информации
подлежит оценке наряду с другими доказательствами
На основании анализа заверенной переписки и показаний свидетеля суд пришёл к следующим выводам:
истец знала о смерти родственников в установленный законом срок
интереса к оформлению наследства не проявляла
проживание в другом городе и отсутствие общения не являются уважительными причинами пропуска срока
Итог
В удовлетворении заявления Поповой А.Е. отказано. Срок принятия наследства восстановлен не был.
Номер дела: 2-1920/2025 (М-1423/2025)
