Переписка ВКонтакте как доказательство: почему суд отказал в наследстве | ВебДжастис

После смерти бабушки и дедушки Попова А.Е. обратилась в суд с требованием восстановить срок принятия наследства.
Самостоятельно к нотариусу она не обращалась.

В суде указала, что:
не общалась с родственниками
не знала о смерти бабушки и дедушки
проживала в другом городе
срок пропущен по уважительной причине

Ответчиком выступил двоюродный брат Кириллов С.А., который принял наследство.

Позиция Ответчика:
истец была осведомлена о смерти бабушки ещё в 2018 году
о смерти дедушки получила личное сообщение
переписка подтверждает факт уведомления

Для подтверждения позиции были представлены:
скриншоты переписки
фиксация содержимого страниц социальной сети «ВКонтакте»
протокол фиксации, оформленный через сервис ShotApp

Оценка суда
Суд указал, что представленный протокол фиксации является:
допустимым доказательством
достоверным источником информации
подлежит оценке наряду с другими доказательствами

На основании анализа заверенной переписки и показаний свидетеля суд пришёл к следующим выводам:
истец знала о смерти родственников в установленный законом срок
интереса к оформлению наследства не проявляла
проживание в другом городе и отсутствие общения не являются уважительными причинами пропуска срока

Итог
В удовлетворении заявления Поповой А.Е. отказано. Срок принятия наследства восстановлен не был.

Номер дела: 2-1920/2025 (М-1423/2025)

