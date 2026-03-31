Контрафакт на Wildberries: изменит ли КС ответственность маркетплейсов | ВебДжастис

Все замерли в ожидании результатов рассмотрения жалобы Hobby World на неконституционность п. 1 и 3 ст. 1253.1 ГК об ответственности информационных посредников. По мнению заявителя, нормы не учитывают реальную вовлеченность маркетплейсов в продажи и не устанавливают, какие меры площадка обязана принимать для пресечения нарушений исключительных прав.

Суть кейса

Издатель настольных игр Hobby World («Мир хобби») обнаружил на Wildberries предложения с контрафактными копиями игры «Мафия. Вся семья в сборе» (использование 21 иллюстрации и дизайна упаковки). Претензия в адрес площадки результата не дала.

Компания подала иск в маркетплейсу о взыскании компенсации в 9,2 млн руб. однако все судебные инстанции от АСМО до Суда по интеллектуальным правам отказали истцу со ссылкой на статус информационного посредника у Вайлдбериз.

Судья Верховного Суда РФ В.В.Попов также не усмотрел оснований для передачи дела в экономическую коллегию ВС РФ.

Выводы судов:

Wildberries признан “информационным посредником” по ст. 1253.1 ГК. Суды указали, что площадка не знала о нарушении и лишь предоставляла продавцам техническую возможность размещать предложения.

Позиция Истца:

Маркетплейсы - это не информационные посредники по смыслу ст. 1253.1 ГК, из ее положений следует, что законодатель имел в виду лиц, которые содействуют передаче и размещению информации, и прежде всего провайдеров хостинга. О торговом посредничестве и продвижении товаров в норме не говорится ни слова.

Доводы жалобы в Конституционный суд:

Формулировки о статусе и ответственности информационного посредника (п.1,2 ст.1253 ГК РФ), по мнению заявителя, не учитывают реальную вовлеченность маркетплейсов в процесс продажи и не определяют, какие конкретные меры и в какие сроки площадка обязана принимать для пресечения нарушений исключительных прав (в т.ч. при получении уведомлений/претензий правообладателей).

Важность дела для IP споров:

В фокусе внимания граница между "посредничеством” и участием платформы в обороте товара, что напрямую влияет на возможность взыскания компенсации с площадки.

Второй поинт - отсутствие в законе “жестких” параметров: меры реагирования и сроки (что осложняет доказывание вины/осведомленности и оценку добросовестности поведения платформы).

В настоящее время платформы, нередко весьма вяло реагируют на требования правообладателей, ссылаясь на загруженность подобными запросами. Но это может быть не единственной причиной, ведь маркетплейс получает существенный процент от выручки с продаж всех товаров, в том числе контрафактных. При этом алгоритмы маркетплейсов зачастую выводят в ТОП именно контрафактные товары, поскольку они стоят дешевле оригинала.

Дело А41-29458/2023

