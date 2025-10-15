15.10.2025 ВСЕ ПОСТЫ |

Контрафакт на Wildberries: доказательства, которые привели к победе в суде | ВебДжастис

Черно-белое стилизованное изображение, изображающее профиль человеческого лица, который плавно переходит в очертания горных хребтов на фоне звездного неба, создавая эффект двойного образа.Ответчик осуществляла незаконную продажу на маркетплейсе Wildberries средства от насекомых «МЕДИЛИС-ципер» без согласия правообладателя. Упаковка товара отличалась от оригинальной продукции, что свидетельствовало о реализации контрафакта.

Черный квадрат на белом фоне.Истец требовал взыскание компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 200 000 рублей, а также возмещение дополнительных расходов, включая приобретение контрафактного образца, почтовые и судебные издержки, и оплату протокола фиксации.

Черно-белое изображение с геометрическим узором, состоящим из повторяющихся наклонных линий, образующих ромбовидную сетку на белом фоне.Основой доказательной базы стал протокол автоматизированной фиксации АС «ВЕБДЖАСТИС», который зафиксировал факт нарушения. Для усиления позиции истцом была проведена контрольная закупка товара, предоставившая суду вещественные доказательства.

Черный квадрат на белом фонеСуд признал протокол АС «ВЕБДЖАСТИС» допустимым и достоверным доказательством. Видеозапись процесса контрольной закупки была расценена как правомерный способ самозащиты, соответствующий критериям относимости, допустимости и достоверности. Комплексный подход к сбору доказательств, включавший протокол осмотра, контрольную закупку, видеофиксацию и вещественные доказательства, сделал позицию истца неоспоримой.

Суд удовлетворил требования истца частично:
Черный квадрат на однотонном сером фоне.Взыскана компенсация за нарушение исключительных прав в размере 100 000 рублей;
Черно-белое графическое изображение, представляющее собой геометрический узор из множества пересекающихся диагональных линий, образующих ромбовидную сетку.Возмещены дополнительные расходы в сумме 1 706 рублей;
Черно-белое стилизованное изображение, на котором изображен силуэт человека, смотрящего вверх на звезды, внутри головы которого находится сложная геометрическая композиция с использованием фрактальных линий и паттернов.Компенсированы расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 500 рублей.

Решение подтверждает эффективность комплексного подхода к фиксации нарушений в цифровой среде, где автоматизированная фиксация в сочетании с традиционными методами доказывания формирует убедительную доказательственную базу

Номер дела: А45-10820/2025

Синяя иконка цепочки (гиперссылки), состоящая из двух переплетенных звеньев, расположенная на сером фоне.Больше практики тут

#практика

Читайте также


© 2013 - 2026 Интернет-правосудие

  • telegram vk Skolkovo