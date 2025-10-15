Контрафакт на Wildberries: доказательства, которые привели к победе в суде | ВебДжастис

Ответчик осуществляла незаконную продажу на маркетплейсе Wildberries средства от насекомых «МЕДИЛИС-ципер» без согласия правообладателя. Упаковка товара отличалась от оригинальной продукции, что свидетельствовало о реализации контрафакта.

Истец требовал взыскание компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 200 000 рублей, а также возмещение дополнительных расходов, включая приобретение контрафактного образца, почтовые и судебные издержки, и оплату протокола фиксации.

Основой доказательной базы стал протокол автоматизированной фиксации АС «ВЕБДЖАСТИС», который зафиксировал факт нарушения. Для усиления позиции истцом была проведена контрольная закупка товара, предоставившая суду вещественные доказательства.

Суд признал протокол АС «ВЕБДЖАСТИС» допустимым и достоверным доказательством. Видеозапись процесса контрольной закупки была расценена как правомерный способ самозащиты, соответствующий критериям относимости, допустимости и достоверности. Комплексный подход к сбору доказательств, включавший протокол осмотра, контрольную закупку, видеофиксацию и вещественные доказательства, сделал позицию истца неоспоримой.

Суд удовлетворил требования истца частично:

Взыскана компенсация за нарушение исключительных прав в размере 100 000 рублей;

Возмещены дополнительные расходы в сумме 1 706 рублей;

Компенсированы расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 500 рублей.

Решение подтверждает эффективность комплексного подхода к фиксации нарушений в цифровой среде, где автоматизированная фиксация в сочетании с традиционными методами доказывания формирует убедительную доказательственную базу

Номер дела: А45-10820/2025

