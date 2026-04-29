Авторское право под угрозой: когда «неэтичный» контент лишает защиты | ВебДжастис

В предыдущем посте мы рассказывали про кейс о компенсации в 1,6 миллиона рублей за незаконное использование снимков мебели. Казалось бы, вот он, триумф авторского права, крепкий, как стальной каркас любимого дивана.

Но юридический мир полон контрастов. Новая звезда нашей подборки — дело № А53-23814/2025.

Суть спора:

Объектом внимания стала фотография, где героиня с сигаретой и бутылкой спиртного в руке… предавалась интимным размышлениям на «белом троне». Типичный сюжет для стоковых фото, на работе с которыми специализируется серийный истец "Фортуна Технолоджис". Предмет спора - взыскание компенсации в размере 10 000 рублей.

Позиция суда

Суд признал: права у истца есть, незаконное использование подтверждено протоколом Вебджастис. Но вместо взыскания компенсации с нарушителей, применил творческий подход и «аналогию закона».

Суд решил, что само изображение — это злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ).

Как публичное победило над частным: по мнению суда, автор, создавая такое «неэтичное» произведение, которое противоречит основам общественной нравственности и морали, априори не может рассчитывать на судебную защиту. Изображение интимных сторон жизни в натуралистичной форме без художественной ценности приравняли к нарушению правопорядка.

Итог

В удовлетворении исковых требований отказано полностью.

Остроты кейсу добавляет то, что данное фото широко используется в коммерческих целях (маркетплейсы забиты предложениями с постерами и другой продукцией).

Тот факт, что суд фактически дизавуирует охрану произведения, по мотивам морали и этики, фактически ставя защиту творческих изысканий автора под условия цензуры, не может не вызывать вопросов у цивилистов.

Если следовать такой логике, любая провокационная или просто «несимпатичная» суду работа может внезапно оказаться вне правового поля

Теперь для защиты контента мало доказать факт нарушения. Нужно еще убедить суд, что ваше творение не оскорбляет «чувство прекрасного» и не покушается на основы морали.

Постановление 15ААС по делу №А53-23814/2025

