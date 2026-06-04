Ликвидация ООО: как вернуть деньги с банковского счета после исключения из ЕГРЮЛ | ВебДжастис



Суть спора

Единственный учредитель ООО решила закрыть компанию, воспользовавшись упрощенной процедурой ликвидации для малого бизнеса. После исключения юрлица из ЕГРЮЛ Сбербанк закрыл корпоративный счет и перевел остаток средств (2,7 млн ₽) на свой внутрибанковский счет. Когда учредитель обратилась за возвратом денег, банк отказал, ссылаясь на необходимость проведения процедуры распределения имущества ликвидированного юрлица.

С помощью сервиса ShotApp учредитель зафиксировала факт направления решения о распределении имущества и акта передачи на корпоративную почту руководителя местного отделения Сбера, то есть за два дня до официального исключения компании из ЕГРЮЛ. Представила суду автоматизированный протокол, который стал неопровержимым доказательством отправки 19 документов. Дополнительно подкрепила позицию протоколом видеофиксации вручения документов на личном приеме.

Позиция суда

Суд изучил цифровые доказательства и пришел к следующим выводам:

Упрощенная ликвидация не лишает собственников права на активы компании (ст. 21.3 Закона № 129-ФЗ, ст. 209 ГК РФ).

Судебная процедура распределения имущества применяется только к активам, выявленным после ликвидации (п. 5.2 ст. 64 ГК РФ).

Предпринимательница добросовестно выполнила все обязательства, а Сбербанк не смог доказать наличие кредиторов.

Итог

Суд обязал банк вернуть средства и компенсировать расходы:

2 763 082,83 ₽ — сумма основного долга;

150 000 ₽ — расходы на оплату услуг юриста;

66 815 ₽ — госпошлина.

Банк пытался оспорить действия учредителя, но электронные доказательства стали ключевым аргументом в суде.

Номер дела: № А68-6810/2024



Больше практики тут

#практика

MAX | WJ | ВК | Rutube