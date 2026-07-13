Товарный знак или общеупотребимое обозначение: как защитить бренд на маркетплейсе | ВебДжастис

ShotApp помог подтвердить, что нарушитель использовал при продвижении своих товаров зарегистрированный товарный знак, а не общеупотребительное обозначение.

Суть спора

Компания-истец выступает в качестве официального дистрибьютора принадлежностей для рыбалки популярного японского бренда DUO International. Она обратилась с досудебной претензией о прекращении нарушения и выплате компенсации к продавцу на маркетплейсе Ozon. Он торговал дешевым аналогом качественных японских воблеров, а в его карточке использовал элементы товарного знака истца.. Нарушитель отказался выплачивать компенсацию, и истец подал в Арбитражный суд иск о ее взыскании.

Ответчик стремился убедить суд, что обозначение DUO имеет общеупотребительный характер и в спорной карточке указывает не на бренд, а на свойство товара (то, что это приманка двойного типа).

Как истец использовал цифровые доказательства?

В протокол автоматизированной фиксации ShotApp вошли данные об осмотре карточек спорного товара, подтверждающие, что:

Наименование товара в карточке полностью совпадает с фирменным, правами на которое обладает истец в соответствии с лицензионным договором.

Сочетание букв DUO, указанное в характеристиках товара, совпадает с главным элементом товарного знака, лицензированного истцом. И по этой причине не может считаться общеупотребимым.

В описании товара в карточке ответчик ссылается на хорошую репутацию и известность бренда, при этом указывая часть его фирменного наименования в характеристиках товара.

Итог

Суд принял доказательства истца и обязал ответчика выплатить компенсацию в размере 30 тыс. рублей.

Недобросовестные продавцы могут выдавать чужой товарный знак за общеупотребительную характеристику. В этом случае важно доказать, что при просмотре карточки потенциальный покупатель будет воспринимать словесный элемент как название бренда, а не свойство товара. Это помогут подтвердить электронные доказательства.

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Дело №А62-10740/2025

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