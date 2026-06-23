Как наказать селлера за контрафакт: контрольная закупка и фиксация доказательств | ВебДжастис
Контрольная закупка и ShotApp помогли правообладателю наказать недобросовестного селлера
Суть спора
Правообладатель обнаружил, что на Ozon и М.Видео сторонний продавец реализует пылесосы под его товарным знаком без разрешения. На М.Видео данные продавца были доступны, а вот на Ozon реквизиты скрывались за названием магазина — поэтому истцу пришлось провести контрольную закупку и установить нарушителя.
Чтобы доказательства не исчезли вместе с карточками товаров, правообладатель зафиксировал страницы несколькими способами: видеозаписью, нотариальным осмотром и автоматизированными протоколами через расширение ShotApp. Это подтвердило, что контрафактные товары действительно предлагались к продаже неограниченному кругу лиц.
Позиция суда
Использование чужого товарного знака без согласия правообладателя нарушает исключительные права.
Обозначения на товарах были сходны до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком.
Контрольная закупка помогла точно идентифицировать продавца, а цифровая фиксация — закрепить факт продажи до удаления карточек.
Компенсация правомерно рассчитана в двукратном размере стоимости контрафактных товаров.
Итог
Суд удовлетворил требования правообладателя в полном объеме и обязал продавца:
284 106 ₽ — выплатить компенсацию за нарушение прав на товарный знак;
69 205 ₽ — возместить госпошлину;
22 312,07 ₽ — компенсировать расходы на фиксацию доказательств и юристов;
Продавец мог удалить страницы и попытаться уйти от ответственности, но автоматизированные протоколы ShotApp сохранили доказательства нарушения в нужный момент.
Номер дела: № А41-83527/2025
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