Как наказать селлера за контрафакт: контрольная закупка и фиксация доказательств | ВебДжастис

Контрольная закупка и ShotApp помогли правообладателю наказать недобросовестного селлера



Суть спора

Правообладатель обнаружил, что на Ozon и М.Видео сторонний продавец реализует пылесосы под его товарным знаком без разрешения. На М.Видео данные продавца были доступны, а вот на Ozon реквизиты скрывались за названием магазина — поэтому истцу пришлось провести контрольную закупку и установить нарушителя.

Чтобы доказательства не исчезли вместе с карточками товаров, правообладатель зафиксировал страницы несколькими способами: видеозаписью, нотариальным осмотром и автоматизированными протоколами через расширение ShotApp. Это подтвердило, что контрафактные товары действительно предлагались к продаже неограниченному кругу лиц.

Позиция суда

Использование чужого товарного знака без согласия правообладателя нарушает исключительные права.

Обозначения на товарах были сходны до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком.

Контрольная закупка помогла точно идентифицировать продавца, а цифровая фиксация — закрепить факт продажи до удаления карточек.

Компенсация правомерно рассчитана в двукратном размере стоимости контрафактных товаров.

Итог

Суд удовлетворил требования правообладателя в полном объеме и обязал продавца:



284 106 ₽ — выплатить компенсацию за нарушение прав на товарный знак;

69 205 ₽ — возместить госпошлину;

22 312,07 ₽ — компенсировать расходы на фиксацию доказательств и юристов;

Продавец мог удалить страницы и попытаться уйти от ответственности, но автоматизированные протоколы ShotApp сохранили доказательства нарушения в нужный момент.

Номер дела: № А41-83527/2025



Больше практики тут

#практика

МАКС | TG-FLOW | ВКОНТАКТЕ