Как защитить авторские права на дизайн при продаже на Wildberries: кейс на 1 млн ₽ | ВебДжастис

Рассказываем про 3 неочевидных приема защиты авторских прав на примере дела на ~1 млн ₽

Суть спора

Производитель детской одежды получил исключительные права на дизайнерские принты по договору авторского заказа. Он обнаружил, что один из селлеров на Wildberries продает контрафактные боди для новорожденных с переработкой этих изображений. Нарушителю была направлена досудебная претензия, но она была проигнорирована, и правообладатель направил иск в суд.



Основные приемы защиты истца

Зафиксировал карточку товара, а также данные продавца с помощью создания протокола ShotApp до того, как они были изменены или удалены.

Обратился к сервису аналитики, собирающему данные о деятельности продавцов на маркетплейсах. Сервис предоставил статистику по реализованному контрафакту, и на ее основе истец рассчитал размер компенсации (1 998 572 руб.).

Предоставил доказательства того, что договор авторского заказа, заключенный с дизайнером спорных принтов, носил ретроактивный характер. Это помогли подтвердить метаданные страницы облачного хранилища с исходниками дизайнов, а также сведения о торговой деятельности истца из личного кабинета Wildberries.

Итог спора

Суд принял доказательства истца и обязал ответчика выплатить ему компенсацию в размере 999 286 руб. за нарушение авторских прав плюс 31 759 руб.за судебные издержки.

Почему размер компенсации был уменьшен и как селлерам не оказаться на месте истца и ответчика данного дела, читайте в полной версии статьи на сайте.

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Дело № А07-16941/2024

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