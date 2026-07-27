Скриншот не доказательство: как лог-файлы маркетплейса спасли предпринимателя от взыскания | ВебДжастис

Истец предоставил изображение карточки товара с нарушением, а ответчик обратился за доказательствами к администрации маркетплейса.

Суть спора

Компания-истец обвинила ИП-ответчика в том, что он разместил в карточке своего товара на маркетплейсе фотографию без согласования с правообладателем. Права на данный снимок были предоставлены истцу по договору цессии. Авторство лица, сделавшего снимок, было подтверждено с помощью протокола ShotApp, зафиксировавшего его страницу в соцсети.

В качестве доказательства нарушения ответчиком исключительных прав на произведенияе истец предоставил ряд скриншотов карточки на маркетплейсе, где в галерее изображений можно было увидеть спорный снимок, а в адресной строке — уникальный идентификатор продавца, принадлежавший ответчику.

Однако скриншоты не были подкреплены техданными, которые помогли бы подтвердить их подлинность. Ответчик это заметил — и направил запрос к администрации маркетплейса, чтобы получить собственные надежные доказательства.

Использование цифровых доказательств и позиция суда

Ответчик смог получить от администрации маркетплейса данные из бэкенда (логи сайта), которые помогли подтвердить:

Товар, отображенный на скриншоте истца, был изначально размещен в магазине ИП, не имеющего отношения к ответчику.

Публикацию спорного фото осуществлял другой предприниматель, никак не связанный с ответчиком. Никто больше изменения в карточку не вносил.

Когда создавался скриншот истца, магазин ответчика на данном маркетплейсе уже не функционировал, а его личный кабинет был давно заблокирован.

Ответчик занимался производством и продажей головных уборов, а на скриншоте истца представлено косметическое средство. Логи сайта показали, что ответчик никогда не торговал подобным товаром.

Суд принял доказательства ответчика и встал на его сторону. В требовании взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав было отказано, так как ответчик смог убедительно подтвердить отсутствие нарушения со своей стороны

Итог

Истец смог подтвердить свои права на использование спорного изображения, так как протокол ShotApp помог надежно доказать авторство снимка и наличие исключительных прав на него у лица, с которым был заключен договор цессии.

Однако в качестве доказательств нарушения истец представил обычные скриншоты без какой-либо технической информации, позволяющей верифицировать данные на них.

В результате истцу не удалось убедить суд в достоверности таких скриншотов и опровергнуть ссылки ответчика на данные, предоставленные администрацией маркетплейса.



Оснований для удовлетворения исковых требований не имеется, в связи с чем в удовлетворении иска надлежит отказать.



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Дело № А52-2901/2025

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