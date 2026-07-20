Утеряны документы? Как доказать использование денег компании через переписку в мессенджере | ВебДжастис

Суть спора

Конкурсный управляющий, назначенный для проведения процедуры банкротства транспортной компании, подал иск о взыскании убытков с ее бывшего генерального директора.

Основание для иска — переводы с корпоративного счета с назначениями «выдача наличных» и «оплата по договору займа» в размере 877 тыс. руб.

Ситуацию осложняло то, что спорные переводы были осуществлены более пяти лет назад. Банк не смог предоставить необходимые документы, а бухгалтерская отчетность оказалась утеряна.

Ответчику требовались веские доказательства, которые бы смогли подтвердить — деньги, переведенные с корпоративного счета, направлялись на хозяйственные нужды компании, а не на личные расходы.

Ключевым доказательством в споре стал протокол ShotApp. В нем был зафиксирован осмотр переписки в Telegram, которую ответчик вел с работниками компании. Она содержала в себе обсуждение должностных обязанностей и сумм выплат, совпадавших по размеру со спорными переводами. В протоколе ShotApp также были зафиксированы техданные, надежно подтвердившие, что переписка велась именно в тот промежуток времени, когда переводились спорные средства.

Позиция суда

Суд встал на сторону ответчика и отказал истцу в требовании о взыскании убытков. Он обосновал свою позицию так:

Истец не представил доказательства, подтверждающие, что перевод средств ответчиком нанес ущерб хозяйственной деятельности компании.

Спорные переводы средств были осуществлены задолго до начала процесса банкротства. Финансовых потерь за тот период не выявлено.

Отсутствие бухгалтерской документации не может быть достаточным основанием для того, чтобы можно было говорить о факте незаконной растраты средств.

Переписка, зафиксированная в протоколе ShotApp, наглядно показывает, что ответчик в тот период времени распоряжался средствами компании для выплаты зарплат сотрудникам.

Итог

Ответчик смог доказать суду, что сумма, указанная истцом, была потрачена на хозяйственные нужды компании. Даже несмотря на то, что бухгалтерские документы и детализация переводов не сохранились, зафиксированный цифровой след помог надежно подтвердить доводы защиты.

Отказать во взыскании с ответчика всей заявленной истцом суммы. Арбитражный суд

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Дело № А 81-4846/2024

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