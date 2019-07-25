Как сэкономить на нотариусе при защите авторских прав в интернете: практика взыскания | ВебДжастис

Расходы на собирание доказательств подлежат взысканию с проигравшей стороны.

Однако, не смотря на это когда потенциальный размер компенсации за нарушение прав в сети интернет составляет незначительную сумму, истцы нередко экономят на собирании и обеспечении доказательств.





Действительно, есть такие ситуации, когда стоимость расходов на нотариальное обеспечение доказательств выше суммы, заявленной ко взысканию.





Какое средство для фиксации доказательств в сети Интернет предпочесть, при небольшой цене иска или сомнениях относительно реального взыскания?







Конечно, профессиональные юристы знают, что эталоном доказательств в таких спорах является нотариально заверенный протокол осмотра информации в сети Интернет.

Суть состоит в том, что действующим законодательством установлен особый статус доказательств, полученных при помощи нотариуса (ст.61 ГПК РФ, 69 АПК РФ). Обстоятельства, установленные нотариусом, не нуждаются в дальнейшем доказывании, а поэтому такое доказательство изначально имеет "иммунитет" против возражений и доказательств Ответчика.





Однако это вовсе не означает, что письменные доказательства из сети интернет, полученные без участия нотариуса, не являются надлежащими и допустимыми.

Так в соответствии с пунктом 55 Постановления Пленума ВС №10 от 23.04.2019 года допустимыми доказательствами являются, в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ).





Как следует из судебной практики, экономные истцы при незначительной цене иска, нередко используют альтернативные способы фиксации нарушений в сети Интернет для подтверждения своей правовой позиции по спору.

По спорам, связанным с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности, фиксация доказательств в интернет с привлечением незаинтересованной стороны, без участия нотариуса, часто используется в качестве дополнительного недорогого инструмента, позволяющего подтвердить длительность нарушения интеллектуальных прав.





Чаще всего, когда необходимо подтвердить наличие, либо длительность правонарушения, Истцы используют сервис автоматической фиксации доказательств, работающий на базе программного комплекса «ВЕБДЖАСТИС» (зарегистрирован в Роспатенте в 2014 году).





Сервис позволяет в автоматическом режиме по запросу пользователя произвести фиксацию информации, размещенной на том или ином сайте, по заданному алгоритму с выполнением скриншотов соответствующих страниц и формированием единого документа – Протокола автоматизированного осмотра информации в сети Интернет. Протокол формируется в формате pdf, что позволяет представить его в суд, в том числе в электронном виде, без распечатки.





Что содержит автоматический протокол заверения скриншотов для Суда?





Такой протокол содержит необходимые и достаточные данные о процедуре осмотра информации:



дату и время фиксации информации, синхронизированные путем обращения Системы к серверу точного времени

URL - адрес зафиксированной интернет-страницы

IP адрес лица, инициировавшего формирование протокола

IP адрес сервера, на котором была размещена зафиксированная информация

сведения об автоматической проверке доступности конечного узла, на котором была размещена зафиксированная информация и путь прохождения пакетов от конечного узла до технических средств, используемых для осмотра

описание порядка фиксации, используемых технических и программных средств

цветные скриншоты заданных интернет-страниц

сведения об автоматизированных запросах в Архив Интернет для архивирования осмотренной интернет-страницы

свидетельство о регистрации программного комплекса по автоматической фиксации "ВЕБДЖАСТИС" в Роспатенте

уникальный номер для проверки подлинности сформированного документа и снимков интернет-страниц в любой момент времени заинтересованной стороной или судом.

QR-код для быстрого доступа к оригинальной электронной версии протокола и ее проверки





Данный способ фиксации нарушений в наибольшей степени подходит для следующих ситуаций:

нарушение прав на фотоизображения в сети Интернет (незаконное использование фото)

нарушение прав на сайт как сложное произведение (незаконное копирование сайта)

размещение информации, затрагивающей честь, достоинство и деловую репутацию (клевета, буллинг)

подтверждение факта и длительности нарушения авторских и исключительных прав на различные объекты интеллектуальной собственности (литературные произведения, патенты, средства индивидуализации (товарные знаки, фирменные наименования, коммерческие обозначения)

подтверждение факта соблюдения или нарушения требований законодательства по размещению той или иной информации (раскрытие корпоративной информации, информации в сфере ЖКХ)





Суды принимают Протоколы автоматической фиксации нарушений в сети Интернет, выполненные при помощи программного комплекса «ВЕБДЖАСТИС», в качестве надлежащего и допустимого доказательства





Дело о защите исключительного права патентообладателя на изобретение №А70-9233/2016

Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Тюменской области о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на патент. Апеллянт ссылался на то, что протоколы осмотра информации в сети интернет автоматизированной системой «ВЕБДЖАСТИС» являются недопустимыми доказательствами. Апелляционный суд счел, что оснований не принимать в качестве допустимых доказательств данные протоколы не имеется.





Рассматривая кассационную жалобу ответчика, Арбитражный суд по интеллектуальным правам указал следующее:

При этом суды первой и апелляционной инстанций обоснованно приняли во внимание в качестве доказательств того, что нарушение прав истца на спорное изобретение не прекращено ответчиком, представленные в материалы настоящего дела архивные копии (http://webarhive.ru) страниц сайта t72.ru; протоколы автоматизированного осмотра информации в сети Интернет Автоматизированной системой «ВЕБДЖАСТИС» за период с октября 2012 года по сентябрь 2016 года.

Судебная коллегия отклоняет довод общества о том, что представленные в материалы дела архивные копии интернет-страниц не могут являться надлежащими доказательствами нарушения обществом исключительного права на спорное изобретение.

Дело о защите прав на произведение №А39-4451/2018

Арбитражный суд Республики Мордовия удовлетворил иск о взыскании компенсации за неправомерное использование ответчиком фотографий, созданных творческим трудом работника истца. Суд счел, что факт использования ответчиком произведений истца путем их распространения на веб-сайте подтверждается протоколами автоматизированного осмотра информации в сети интернет, выполненных системой «ВЕБДЖАСТИС».





Дело о защите прав патентообладателя №А70-9233/2016

При новом рассмотрении дела Арбитражным судом Тюменской области, истцом в материалы дела были предоставлены дополнительные доказательства, обосновывающие его позицию, а именно: копии страниц из интернет-архива http://web-arhive.ru и протоколы автоматизированного осмотра информации в сети Интернет Автоматизированной системой «ВЕБДЖАСТИС». Данные доказательства были приняты судом и иск был удовлетворен.





Дело о защите прав на фотографическое произведение №А12-1963/2019

Штатным сотрудником Истца был получен протокол № 1543315328 автоматизированного осмотра информации в сети интернет, выполненный с помощью автоматизированной системы «Вебджастис» , являющейся программным комплексом по фиксации информации в сети Интернет . С помощью автоматизированной системы «Вебджастис» была зафиксирована страница в сети Интернет по URL-адресу http://www.v.... с наличием информации на дату 27.11.2018 и отсутствием ссылок на правообладателя фотографии. Данные доказательства были приняты судом и иск был удовлетворен.





Дело о защите прав на фотографическое произведение №А76-2793/2018

Обстоятельство нарушения прав на фотографические произведения установлено при проведении мониторинга сети Интернет на предмет соблюдения авторских прав компании, что подтверждается протоколом № 1541065738 автоматизированного осмотра информации в сети интернет с приложениями и протоколом №1547114206 автоматизированного осмотра информации в сети интернет с приложениями . Данные доказательства были приняты судом и иск был удовлетворен.





Дело о защите прав на фотографическое произведение №А47-13671/2018

Арбитражный суд не согласился с доводами Ответчика о том, что протоколы автоматизированного осмотра доказательств в сети Интернет, представленные истцом, подлежат обязательному нотариальному заверению и без такового не являются допустимым доказательством.

В мотивировочной части решения арбитражный суд сослался на разъяснения, содержащиеся в п.55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав, указав, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет".

Допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ).

Таким образом, исходя из представленных в материалы дела письменных доказательств, арбитражный суд пришел к выводу о доказанности истцом факта размещения ответчиком спорных фотографических произведений в сети Интернет.





Дело о защите прав на фотографическое произведение №А33-30365/2018

Арбитражный суд установил, что согласно автоматизированного осмотра информации в сети интернет № 1539775548 от 17.10.2018, выполненного с помощью автоматизированной системы «ВЕБДЖАСТИС», являющейся программным комплексом по фиксации информации в сети Интернет (Свидетельство о государственной регистрации Программы для ЭВМ № 2014660609, дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ 13 октября 2014 года) была зафиксирована страница в сети Интернет по URL-адресу: http://www.v.... с наличием на ней информации (текст, фотография, и т.д.) на дату 17 октября 2018 года и отсутствием каких бы то ни было ссылок на правообладателя использованной ответчиком фотографии.





Таким образом, со стороны ответчика были нарушены исключительные права Истца, являющегося правообладателем фотографического произведения. Ответчик без разрешения правообладателя воспроизвел и довел до всеобщего сведения указанное фотографическое произведение, тем самым нарушил исключительные авторские права истца.





При этом Арбитражный суд отдельно отметил следующее:

Доказательства, свидетельствующие о неправомерном использовании ответчиком спорной фотографии собраны истцом самостоятельно в рамках действующего федерального законодательства Российской Федерации и закреплены с помощью технических средств и бесплатного лицензионного программного обеспечения, в связи с чем, довод ответчика о том, что протокол осмотра интернет-сайта работником истца не является надлежащим доказательством отклоняется судом.





Дело о защите прав на фотографию №А56-10176/2019

В подтверждение факта размещения на сайте sfera.fm спорной фотографии истцом был представлен протокол №1543228706 автоматизированного осмотра информации в сети Интернет с использованием АС «ВЕБДЖАСТИС».



Учитывая изложенное, с учетом положений пункта 3 статьи 70 АПК РФ, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области пришел к обоснованному выводу о том, что истцом доказан факт принадлежности ему исключительных прав на использование спорной фотографии, равно как факт нарушения ответчиком исключительного права истца в отношении спорного фотографического произведения в рамках настоящего дела.





