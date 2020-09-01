Нотариальное обеспечение интернет-доказательств: почему оппоненты бессильны в суде | ВебДжастис

IP юристы хорошо знают, что идеальным способом фиксации добытых в интернете доказательств, является их нотариальное заверение (обеспечение).







При этом с правовой точки зрения не имеет значение, каким именно нотариусом Российской Федерации заверены интернет-доказательства, главное чтобы этот нотариус хорошо понимал все аспекты этого непростого нотариального действия, в том числе особенности функционирования сети интернет, техническое устройство сайтов, а также не допустил нелепых ошибок, которые могут быть использованы оппонентом по спору, чтобы поставить под сомнение обстоятельства, установленные нотариусом.





Принимая во внимание буквальное толкование положений статьи 61 ГПК РФ и 69 АПК РФ о том, что обстоятельства, установленные нотариусом, не нуждаются в последующем доказывании, не следует расслабляться и самонадеянно полагать, что любой протокол осмотра доказательств в сети интернет, заверенный нотариусом, способен устоять при грамотной защите вашего процессуального противника с учетом конкретных обстоятельств дела.





У доказательств, как известно, есть два основных критерия для судебной оценки: допустимость и относимость.





И если с допустимостью у доказательств, обеспеченных нотариусом, практически не может возникнуть проблем, то проблемы с относимостью, используя огрехи, допущенные неопытным нотариусом, вполне может создать опытный юрист.

При этом, квалифицированному юристу, хорошо знакомому с технологией получения интернет- доказательств, совершенно не обязательно оспаривать нотариальное действие, обращаясь с отельным заявлением в суд.





Зачастую при наличии тех или иных недостатков в нотариальном протоколе достаточно будет детально разобрать «нестыковки» в виде письменных возражений прямо в основном деле, обосновав неотносимость такого протокола к обстоятельствам данного дела.





Из очевидных ляпов, которые встречались в нашей практике (так делать нельзя - мы так не делаем):

осмотр электронной переписки без приобщения к протоколу вложений (когда содержимое таких вложений имеет значение для предмета доказывания);

заверение электронной переписки, в отсутствие доказательств связи электронного адреса участника переписки, с вашим оппонентом по спору (не забывайте, что нотариус не идентифицирует отправителя и получателя; это ваша задача);

указание на использование одного браузера, а приобщение распечатки из другого;

нестыковка дат в протоколе осмотра с датами на приобщенных к нему скриншотах;

осмотр сайта в подтверждение негативного факта - отсутствия на нем определенной информации в отсутствие сведений о точном адресе страницы сайта, где она должна (могла) быть

нотариусом в ходе осмотра произведена оценка фактов, обеспечиваемых доказательств, сделаны сравнительные или иные выводы, относительно осмотренной информации





Безусловно, критическая оценка судом доказательств, с указанными недостатками, во многом зависит от обстоятельств конкретного дела, в этом сама суть относимости. Правильно определите обстоятельства, подлежащие доказыванию и спорный период, соотнесите обстоятельства, установленные нотариусом с иными фактическими обстоятельствами и будет вам счастье.









А был ли мальчик?





Иногда ответчики, не имея реальной возможности опровергнуть доводы истца по существу спора, с целью исключить «нежелательное» доказательство, пытаются оспорить нотариальное действие по обеспечению доказательств в районном суде по месту нахождения нотариуса.





Обычно доводы ответчиков сводятся к чему-то из нижеуказанного:





Технические пороки протокола

отсутствуют технические сведения whois, трассировка маршрутов до сервера осматриваемого ресурса или невозможно установить точное время запроса указанных сведений;

сведения на скриншотах отличаются от сведений, описанных нотариусом в текстовой части протокола;





Правовые пороки протокола

неизвещение ответчика о нотариальном действии

протокол выполнен не на спецбланке нотариуса

заявителем при совершении нотариального действия выступил не Истец;





В действительности, указанные доводы бьются обоснованными возражениями, и в сущности представляют собой недобросовестные конвульсии безнадежного пациента. Оставлю разбор этих возражений для следующей публикации. Скажу лишь, что по дефолту в СОЮ они не работают.









Извините, но Ваша заинтересованность какая-то неправильная





Исходим из дефиниции, что протокол осмотра доказательств в сети Интернет составляется для обеспечения доказательств необходимых для рассмотрения спора в суде. Практически трудно представить иную цель.





Можете не "загибать пальцы", их все-равно не хватит. Дюжина аргументов об отсутствии той самой заинтересованности:





В соответствии со статьей 49 Основ законодательства о нотариате, заинтересованное лицо, считающее неправильным совершенное нотариальное действие или отказ в совершении нотариального действия, вправе подать об этом жалобу в районный суд по месту нахождения нотариуса. Из буквального толкования статьи 102 Основ законодательства о нотариате, с учетом правовых последствий нотариального действия по обеспечению доказательств, заинтересованными лицами в данном случае являются лица, заинтересованные в обеспечении (сохранении) доказательств и обратившиеся к нотариусу с соответствующим заявлением. Ответчик по основному иску не является лицом, в отношении которого совершается оспариваемое нотариальное действие по обеспечению доказательств. Он не относится к числу лиц, заинтересованных в обеспечении доказательств. Скорее Ответчик относится к лицам, имеющим противоположный интерес. Согласно ч. 1 ст. 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок. Заинтересованность лица в обращении в суд предполагает наступление для него правовых последствий рассмотрения заявленных им в суд требований. Вместе с тем, нотариальное действие по обеспечению доказательств само по себе не создает правовых последствий непосредственно для Ответчика, поскольку направлено на обеспечение доказательств по правовому спору между сторонами. Составление протокола нотариального осмотра не влечет возложения на Ответчика каких-либо обязанностей или предоставления прав. В этой связи следует отметить, что обстоятельства, установленные нотариусом, могут быть зафиксированы Истцом или лицом действующим в его интересах и без нотариуса (п.55 Пленума ВС РФ №10 от 23.04.2019). Правовая защита против требований истца обеспечивается процессуальным законодательством путем предоставления Ответчику определенного набора процессуальных прав, в том числе: предъявления доводов и доказательств, опровергающих доказательства, представленные истцом, подачи заявлений и ходатайств в рамках основного дела. При таких обстоятельствах, правовой интерес заявителя жалобы на нотариальное действие, состоит лишь в исключении доказательств, необходимых для рассмотрения другого дела, до вынесения по нему решения.





Следовательно, ваш процессуальный оппонент не является заинтересованным лицом в смысле ст. 49 Основ законодательства о нотариате, и имеет материально-правовой спор, который должен разрешаться по правилам искового производства в основном деле.







Кроме этого, Ответчик по основному иску, желающий оспорить нотариальное действие, не является заинтересованным лицом, которое в силу ст.49 Основ законодательства о нотариате и ч.1 ст.310 ГПК РФ вправе обращаться в суд в порядке главы 37 ГПК РФ и с учетом наличия между сторонами материально-правового спора, он подлежит рассмотрению в исковом порядке. При этом оценка представленных сторонами доказательств производится судом при разрешении исковых требований.









Обеспечение доказательств и материально-правовой спор





В силу ч.5 ст.61 ГПК РФ одним из способов опровержения обстоятельств, установленных нотариусом является доказывание существенного нарушения порядка совершения нотариального действия. В соответствии с ч.5 ст.69 АПК РФ указанные обстоятельства не требуют доказывания, если нотариальный акт не был отменен в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством для рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении (случаи с подлогом/фальсификацией в данной публикации не рассматриваем).





Порядок рассмотрения заявлений об оспаривании нотариальных действий установлен главой 37 ГПК РФ, входящей в подраздел IV кодекса - «Особое производство».





В силу ч.3 ст.263 ГПК РФ, в случае если при подаче заявления или рассмотрения дела в порядке особого производства устанавливается наличие спора о праве, подведомственного суду, суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и другим заинтересованным лицам их право разрешить спор в порядке искового производства.





Это означает, что фактически Ответчик по основному делу не может оспорить нотариальный протокол, на котором Истец основывает свои исковые требования, путем подачи соответствующего заявления в суд, поскольку такое заявление всегда содержит спор о праве.





Отсутствие спора о праве является обязательным условием для применения процессуальных правил особого производства.





Вследствие указанных обстоятельств, в настоящее время оспаривание нотариального действия по обеспечению доказательств в рамках самостоятельного заявления, для процессуального оппонента, является бесперспективным способом защиты.





Суды просто-напросто оставляют заявление (жалобу) без рассмотрения, полагаясь на то, что разрешение материально-правового спора и оценка представленных доказательств, к каковым относится и оспариваемый протокол обеспечения доказательств, входит в компетенцию суда по основному делу.

Крч, нотариальное обеспечение доказательств - надежная штука







