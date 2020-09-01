Нотариальное обеспечение интернет-доказательств: почему оппоненты бессильны в суде | ВебДжастис

Нотариальное обеспечение интернет-доказательств: почему оппоненты бессильны в суде
IP юристы хорошо знают, что идеальным способом фиксации добытых в интернете доказательств, является их нотариальное заверение (обеспечение).
При этом с правовой точки зрения не имеет значение, каким именно нотариусом Российской Федерации заверены интернет-доказательства, главное чтобы этот нотариус хорошо понимал все аспекты этого непростого нотариального действия, в том числе особенности функционирования сети интернет, техническое устройство сайтов, а также не допустил нелепых ошибок, которые могут быть использованы оппонентом по спору, чтобы поставить под сомнение обстоятельства, установленные нотариусом.
Принимая во внимание буквальное толкование положений статьи 61 ГПК РФ и 69 АПК РФ о том, что обстоятельства, установленные нотариусом, не нуждаются в последующем доказывании, не следует расслабляться и самонадеянно полагать, что любой протокол осмотра доказательств в сети интернет, заверенный нотариусом, способен устоять при грамотной защите вашего процессуального противника с учетом конкретных обстоятельств дела.
У доказательств, как известно, есть два основных критерия для судебной оценки: допустимость и относимость.
И если с допустимостью у доказательств, обеспеченных нотариусом, практически не может возникнуть проблем, то проблемы с относимостью, используя огрехи, допущенные неопытным нотариусом, вполне может создать опытный юрист.
При этом, квалифицированному юристу, хорошо знакомому с технологией получения интернет- доказательств, совершенно не обязательно оспаривать нотариальное действие, обращаясь с отельным заявлением в суд.
Зачастую при наличии тех или иных недостатков в нотариальном протоколе достаточно будет детально разобрать «нестыковки» в виде письменных возражений прямо в основном деле, обосновав неотносимость такого протокола к обстоятельствам данного дела.
Из очевидных ляпов, которые встречались в нашей практике (так делать нельзя - мы так не делаем):
- осмотр электронной переписки без приобщения к протоколу вложений (когда содержимое таких вложений имеет значение для предмета доказывания);
- заверение электронной переписки, в отсутствие доказательств связи электронного адреса участника переписки, с вашим оппонентом по спору (не забывайте, что нотариус не идентифицирует отправителя и получателя; это ваша задача);
- указание на использование одного браузера, а приобщение распечатки из другого;
- нестыковка дат в протоколе осмотра с датами на приобщенных к нему скриншотах;
- осмотр сайта в подтверждение негативного факта - отсутствия на нем определенной информации в отсутствие сведений о точном адресе страницы сайта, где она должна (могла) быть
- нотариусом в ходе осмотра произведена оценка фактов, обеспечиваемых доказательств, сделаны сравнительные или иные выводы, относительно осмотренной информации
Безусловно, критическая оценка судом доказательств, с указанными недостатками, во многом зависит от обстоятельств конкретного дела, в этом сама суть относимости. Правильно определите обстоятельства, подлежащие доказыванию и спорный период, соотнесите обстоятельства, установленные нотариусом с иными фактическими обстоятельствами и будет вам счастье.
А был ли мальчик?
Иногда ответчики, не имея реальной возможности опровергнуть доводы истца по существу спора, с целью исключить «нежелательное» доказательство, пытаются оспорить нотариальное действие по обеспечению доказательств в районном суде по месту нахождения нотариуса.
Обычно доводы ответчиков сводятся к чему-то из нижеуказанного:
Технические пороки протокола
- отсутствуют технические сведения whois, трассировка маршрутов до сервера осматриваемого ресурса или невозможно установить точное время запроса указанных сведений;
- сведения на скриншотах отличаются от сведений, описанных нотариусом в текстовой части протокола;
Правовые пороки протокола
- неизвещение ответчика о нотариальном действии
- протокол выполнен не на спецбланке нотариуса
- заявителем при совершении нотариального действия выступил не Истец;
В действительности, указанные доводы бьются обоснованными возражениями, и в сущности представляют собой недобросовестные конвульсии безнадежного пациента. Оставлю разбор этих возражений для следующей публикации. Скажу лишь, что по дефолту в СОЮ они не работают.
Извините, но Ваша заинтересованность какая-то неправильная
Исходим из дефиниции, что протокол осмотра доказательств в сети Интернет составляется для обеспечения доказательств необходимых для рассмотрения спора в суде. Практически трудно представить иную цель.
Можете не "загибать пальцы", их все-равно не хватит. Дюжина аргументов об отсутствии той самой заинтересованности:
- В соответствии со статьей 49 Основ законодательства о нотариате, заинтересованное лицо, считающее неправильным совершенное нотариальное действие или отказ в совершении нотариального действия, вправе подать об этом жалобу в районный суд по месту нахождения нотариуса.
- Из буквального толкования статьи 102 Основ законодательства о нотариате, с учетом правовых последствий нотариального действия по обеспечению доказательств, заинтересованными лицами в данном случае являются лица, заинтересованные в обеспечении (сохранении) доказательств и обратившиеся к нотариусу с соответствующим заявлением.
- Ответчик по основному иску не является лицом, в отношении которого совершается оспариваемое нотариальное действие по обеспечению доказательств.
- Он не относится к числу лиц, заинтересованных в обеспечении доказательств.
- Скорее Ответчик относится к лицам, имеющим противоположный интерес.
- Согласно ч. 1 ст. 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок.
- Заинтересованность лица в обращении в суд предполагает наступление для него правовых последствий рассмотрения заявленных им в суд требований.
- Вместе с тем, нотариальное действие по обеспечению доказательств само по себе не создает правовых последствий непосредственно для Ответчика, поскольку направлено на обеспечение доказательств по правовому спору между сторонами.
- Составление протокола нотариального осмотра не влечет возложения на Ответчика каких-либо обязанностей или предоставления прав.
- В этой связи следует отметить, что обстоятельства, установленные нотариусом, могут быть зафиксированы Истцом или лицом действующим в его интересах и без нотариуса (п.55 Пленума ВС РФ №10 от 23.04.2019).
- Правовая защита против требований истца обеспечивается процессуальным законодательством путем предоставления Ответчику определенного набора процессуальных прав, в том числе: предъявления доводов и доказательств, опровергающих доказательства, представленные истцом, подачи заявлений и ходатайств в рамках основного дела.
- При таких обстоятельствах, правовой интерес заявителя жалобы на нотариальное действие, состоит лишь в исключении доказательств, необходимых для рассмотрения другого дела, до вынесения по нему решения.
Следовательно, ваш процессуальный оппонент не является заинтересованным лицом в смысле ст. 49 Основ законодательства о нотариате, и имеет материально-правовой спор, который должен разрешаться по правилам искового производства в основном деле.
Кроме этого, Ответчик по основному иску, желающий оспорить нотариальное действие, не является заинтересованным лицом, которое в силу ст.49 Основ законодательства о нотариате и ч.1 ст.310 ГПК РФ вправе обращаться в суд в порядке главы 37 ГПК РФ и с учетом наличия между сторонами материально-правового спора, он подлежит рассмотрению в исковом порядке. При этом оценка представленных сторонами доказательств производится судом при разрешении исковых требований.
Обеспечение доказательств и материально-правовой спор
В силу ч.5 ст.61 ГПК РФ одним из способов опровержения обстоятельств, установленных нотариусом является доказывание существенного нарушения порядка совершения нотариального действия. В соответствии с ч.5 ст.69 АПК РФ указанные обстоятельства не требуют доказывания, если нотариальный акт не был отменен в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством для рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении (случаи с подлогом/фальсификацией в данной публикации не рассматриваем).
Порядок рассмотрения заявлений об оспаривании нотариальных действий установлен главой 37 ГПК РФ, входящей в подраздел IV кодекса - «Особое производство».
В силу ч.3 ст.263 ГПК РФ, в случае если при подаче заявления или рассмотрения дела в порядке особого производства устанавливается наличие спора о праве, подведомственного суду, суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и другим заинтересованным лицам их право разрешить спор в порядке искового производства.
Это означает, что фактически Ответчик по основному делу не может оспорить нотариальный протокол, на котором Истец основывает свои исковые требования, путем подачи соответствующего заявления в суд, поскольку такое заявление всегда содержит спор о праве.
Отсутствие спора о праве является обязательным условием для применения процессуальных правил особого производства.
Вследствие указанных обстоятельств, в настоящее время оспаривание нотариального действия по обеспечению доказательств в рамках самостоятельного заявления, для процессуального оппонента, является бесперспективным способом защиты.
Суды просто-напросто оставляют заявление (жалобу) без рассмотрения, полагаясь на то, что разрешение материально-правового спора и оценка представленных доказательств, к каковым относится и оспариваемый протокол обеспечения доказательств, входит в компетенцию суда по основному делу.
Крч, нотариальное обеспечение доказательств - надежная штука