Заверение исходного кода сайта: зачем это нужно в судебных спорах | ВебДжастис





В последнее время мы все чаще сталкиваемся с необходимостью заверения исходного кода страниц сайта.

В большинстве случаев заверение html кода обусловлено нарушением прав на товарный знак, фирменное наименование или коммерческое обозначение, одним словом данный тикет будет полезен тем, кто интересуется делами о защите объектов интеллектуальных прав.

Как правило, заверение исходного кода страницы сайта производится одновременно с заверением самой html страницей, отображаемой браузером.







При помощи заверения и последующего исследования (экспертизы) исходного кода возможно установить следующие обстоятельства:



продвижение сайта по определенным поисковым запросам (ключевым словам)

наличие автоматической переадресации (редиректа) с одной интернет-страницы на другую

использования определенного скрипта, наличие гиперссылок, заимствование дизайна и элементов верстки сайта и т.п.





Чтобы понять для чего необходимо заверять исходный код интернет-страницы и какая судебная практика на это счет складывается в настоящее время, следует разобраться с основной терминологией:







Веб-страница (страница сайта) (англ. Web page) — документ отображаемый браузером, и содержащий различную информацию, в том числе ссылки на другие документы или файлы (текст, графические изображения, видео, аудио, мультимедиа, апплеты, прикладные программы, базы данных, веб-службы и прочее).





HTML (от англ. HyperText Markup Language — «язык гипертекстовой разметки») — стандартизированный язык разметки документов в сети интернет, интерпретируемый браузерами для полученния форматированного текста для отображения.





Сниппет - небольшой фрагмент исходного кода или текста, пригодного для повторного использования. Применительно к поисковой выдаче сниппетом называют короткую фразу-ссылку ведущую на ваш сайт по заданному поисковому запросу.





Тег, те́ги — элемент языка разметки, текстовые сниппеты, описывающие содержимое страницы.





Метатег — тэг, предназначенный для предоставления структурированных метаданных (дополнительных, сопроводительных данных о) о веб-странице.





Например, если ваш сайт представляет собой интернет-магазин по продаже бытовой техники, то с помощью метатегов вы указываете поисковым системам, на какой странице у вас находятся стиральные машины, а на какой телевизоры и какие именно. И когда человек делает поисковый запрос «купить телевизор», поисковая система покажет ему страницу именно с телевизорами, а не с холодильниками. Так работают метатеги. Наилучший результат в поисковой выдаче во многом зависит от правильного подбора метатегов.





Чаще всего незаконное использование словесной части товарных знаков, фирменных наименований и коммерческих обозначений допускается в таких в нижеуказанных тегах/метатегах. Именно они используются для продвижения сайта по тем или иным поисковым запросам:

title

description

keywords

Тег "title"





Тег title (тайтл) определяет заголовок документа. Он представляет собой часть документа html и входит в конструкцию блока <head> этот элемент не показывается напрямую на веб-странице.





Чтобы увидеть содержимое метатега title, не открывая исходный код страницы, просто подведите курсор к вкладке браузера в которой открыта эта интернет-страница.





Метатег "description"





Тег meta description (дескрипшен) — это мета-описание страницы сайта, своего рода расширенная версия title. Поисковые системы часто используют содержимое description для дополнительного описания сниппета в поисковой выдаче.





Чтобы увидеть содержимое description необходимо открыть исходный код интернет-страницы. Любой браузер позволяет сделать это по клику правой кнопкой мыши.





Метатег "keywords"





Keywords (кейвордс) – метатег содержащий набор ключевых слов (поисковых запросов), релевантных тематике и задачам сайта, по которым осуществляется его продвижение.





Ранее keywords имел огромное значение в ранжировании страниц сайта в результатах поиска. Достаточно было перечислить в нем все ключевые слова, чтобы сайт появился на первых позициях в поисковой выдаче.





В настоящее время алгоритмы поисковых систем серьезно усложнились и содержание данного метатега теперь уже не является безусловным основанием для попадания сайта в топ по указанным в нем запросам. Результативность его использования может быть различной в каждом конкретном случае.





Как бы там ни было, включение разработчиком в keywords тех или иных ключевых слов безусловно свидетельствует о намерении продвигать сайт по указанным поисковым запросам.





Влияние метатегов на работу поисковой системы Яндекс





Согласно справочному руководству поисковой системы Яндекс:

«Заголовок страницы — это текст, определяемый в HTML тегом <TITLE>. С его помощью вебмастер дает понять поисковой системе, что содержится на странице. Текст, который обрамляется тегами <title> </title>, отображается браузером в заголовке окна. Кроме того, этот текст будет содержать и ссылку на ваш сайт на странице результатов поиска Яндекса, то есть это, в некотором роде, визитная карточка вашего ресурса. Поэтому от того, как написан заголовок, зависит, появится или нет у пользователя желание перейти на страницу вашего сайта для получения более подробной информации. Хорошо также, если заголовок не только содержит ключевые слова, но также информативен и актуален.»

Согласно справочной информации для вебмастера (разработчика сайта) поисковой системы Яндекс:

«одним из способов влияния на представление своего сайта в результатах поиска (его сниппет) является использование мета-описаний — тега meta description. При формировании сниппета наравне с фрагментами текста страницы рассматривается содержимое этого тега.»









Следовательно, поисковая система Яндекс учитывает содержимое тега «title» и метатега «description» для выдачи пользователю информации по его поисковому запросу и ранжировании результатов запроса.





Согласно информации, размещенной на странице поисковой системы Rambler, указанная поисковая система использует механизмы поиска Яндекс, следовательно, все указанное выше относительно взаимодействия системы Яндекс с тегами страницы справедливо для поисковой системы Rambler.





Влияние метатегов на работу поисковой системы Google





Согласно сведениям страницы поддержки поисковой системы Google: страницы поддержки

«Google распознает следующие метатеги и связанные с ними элементы: <title>The Title of the Page</title> Хотя с технической точки зрения это не метатег, но он часто используется вместе с атрибутом description. Содержание этого тега обычно показывается в качестве названия страницы в результатах поиска и в браузере пользователя». «<meta name="description" content="A description of the page" /> - этот тег содержит краткое описание страницы. В некоторых случаях оно отображается в результатах поиска.»





Согласно сведениям справочного руководства вебмастера поисковой системы Google:

«в некоторых случаях Google при создании описания использует контент на странице, помеченный тегом <meta>, если мы полагаем, что это поможет пользователям получить более точное представление о ее содержании. Поэтому материалы в таком теге должны быть краткими, релевантными и интересными. Их назначение – убедить пользователя пройти по ссылке.»









Таким образом, и поисковая система Google учитывает содержимое тега «title» и метатега «description» для выдачи пользователю информации по его поисковому запросу и ранжировании результатов запроса.





Примеры из судебной практики





Изученная нами Арбитражная практика, свидетельствует о наличии у судей понимания того, что ключевые слова могут использоваться в качестве своеобразного способа индивидуализации Интернет-страниц, содержащих указание на определенные товары и (или) услуги, и в этом смысле они могут расцениваться в качестве рекламы, поскольку влияют на работу поисковых систем и на экономическое поведение потребителей, поэтому использование товарных знаков (фирменных наименований, коммерческих обозначения) без согласия правообладателя в таких мета-тэгах (ключевых словах) является правонарушением.





Ниже мы привели несколько реальных кейсов, где содержимое метатегов было исследовано и оценено судами в связи с заявленными Истцом требованиями.





В деле №А32-32342/2017 Арбитражный суд Краснодарского края решил запретить Ответчикам использование без согласия правообладателя использовать товарный знак "Системно-векторная психология" путем удаления слов "системно-векторная психология" и сходных с ними до степени смешения из всего кода сайтов, в том числе из текста сайтов, заголовков (title), мета-тэгов (meta-keywords, meta-description), баз данных и др

В деле №А14-17816/2018 Арбитражный суд Воронежской области исследовав нотариальный протокол осмотра сайта ответчика, включающий распечатки исходного кода страниц, а также исследование специалиста и иные документы пришел к следующим выводам:

Как следует из представленного истцом исследования специалиста, размещение спорного обозначения в исходном коде страницы сайта vatservis.ru в тэге « title » и мета-тэгах «keywords» и «description» влияет на работу информационно-поисковых систем Rambler, Яндекс и Google.

Более того, договор оказания услуг по продвижению сайта, заключенный между ответчиками был направлен, на продвижение сайта Ответчика, в том числе по ключевым запросам «ПЗС-100», «ПЗС-150».

Учитывая представленные истцом исследование специалиста и протокол осмотра нотариусом доказательств – информации в сети Интернет, суд приходит к выводу о том, что использование ответчиками спорного обозначения в отношении сельскохозяйственной техники не было прекращено после получения претензии, в связи с чем, соответствующие требования истца являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев жалобу ответчика на решение арбитражного суда по делу №А57-9926/2018 о запрете использования в хозяйственной деятельности обозначения "СИЛА ТОКА", сходного до степени смешения с товарным знаком ООО «Сила тока» в том числе в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации, оставил в силе оспариваемое решение, которым были удовлетворены требования Истца.





Арбитражный суд установил, что:

В адрес ответчика была направлена претензия с требованием об удалении информации в сети «Интернет» в отношении обозначения «СИЛА ТОКА». Данная претензия была получена ответчиком. Однако информация в отношении обозначения «СИЛА ТОКА» была удалена не полностью, в частности в html-коде Сайта в полях «description» content (описание контента) и < title > (заголовок): <meta name «description» content «Компания СИЛА ТОКА» предлагает широкий ассортимент электрооборудования в Саратове. От ламп и выключателей до розеток и кабелей, все это можно купить по низким ценам от производителей!».

Сохранение в html-коде обозначения «СИЛА ТОКА» позволяет интернет пользователям любых поисковых систем (таких как Google, Yandex) при введении в строку поиска запросов с использованием словосочетаний «сила тока электротовары» увидеть сайт ответчика под заголовком «СИЛА ТОКА» и прочитать описание сайта как: «Компания СИЛА ТОКА предлагает широкий ассортимент электрооборудования в ... изделий - что бы Вы не решили сделать, не обойтись без электротоваров».

Исследование htm-кода сайта в ходе рассмотрения Арбитражным судом Свердловской области дела №А60-19928/2018 помогло Ответчику защититься от необоснованных требований правообладателя.







В указанном деле Арбитражный суд установил, что Ответчик при использовании объектов интеллектуальной собственности исполнил требования правообладателя, а именно:

Разместил под статьей по адресу http://*** информацию об авторе, правообладателе, указал на главную страницу сайта истца, а также использовал активную гиперссылку по которой осуществляется переход на сайт истца

При этом при нажатии гиперссылка ведет на сайт ответчика, а также на оригинал заимствованной фотографии

Выполнение требования подтверждается наличием команды <а href=>...</a>, которая как раз является командой - активной гиперссылкой

Выполнение требования подтверждается отсутствием в тексте фрагмента кода nofollow, noindex, редиректа и факта вставки через фрейм





