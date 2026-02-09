Отмена концерта и возврат аванса: как взыскать средства с артиста при срыве мероприятия | ВебДжастис



Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрел дело №А56-93948/2025, связанное с отказом от исполнения договора на выступление музыкального коллектива «Нейромонах Феофан» после отмены фестиваля в Воронежской области. Спор возник между заказчиком и артистом из-за удержания крупного аванса, несмотря на то, что мероприятие было отменено по независящим от сторон причинам.

Дело показательно для всей event-индустрии, где вопросы возврата авансов при срыве мероприятий остаются одними из самых конфликтных.





О чем спорили

Поводом для спора стало запланированное Правительством Воронежской области мероприятие «Летний День в Костёнках», которое должно было состояться 7 июня 2025 года на территории ГБУК «Музей-заповедник Костёнки». Для концертной части фестиваля музей привлёк партнёра — ООО «Лайкенгоу», который, в свою очередь, заключил договор о выступлении на мероприятии музыкального коллектива «Нейромонах Феофан» (в миру - ИП Городинский М. М.).

После заключения договора заказчик перечислил исполнителю аванс в размере 750 000 рублей. Однако спустя 12 дней после оплаты фестиваль был отменен Правительством Воронежской области. В связи с этим заказчик реализовал право на односторонний отказ от договора на основании статьи 782 ГК РФ и потребовал вернуть аванс, поскольку услуга фактически не была оказана.

Исполнитель согласился вернуть лишь 150 000 рублей, сославшись на «убытки», якобы понесенные из-за бронирования даты выступления и отказа от других предложений. Эти доводы заказчик не принял и обратился в суд.





Как доказали неосновательное обогащение и отсутствие убытков у музыкального коллектива

В ходе разбирательства ключевую роль сыграла фиксация электронных доказательств:

юристы с помощью сервиса ShotApp зафиксировали переписку сторон в Telegram, где согласовывались условия договора. Там же стороны обсуждали отмену концерта. Переписка имела юридическую силу, так как это прямо предусматривалось условиями договора.

дополнительно истцом были зафиксированы сайт и социальные сети музыкального проекта, подтверждающие, что коллектив выступал 6–8 июня 2025 года на фестивале T-BANK SPORT-MARAFON FEST, опровергнув таким образом довод ответчика об убытках, в связи с отказом от других мероприятий на «забронированную» дату для концерта в Костёнках.

Суд пришёл к выводу, что ответчик не доказал наличие фактически понесенных расходов, которые могли бы быть удержаны из аванса. Упущенная выгода, на которую ссылался исполнитель, не подлежит возмещению в рамках статьи 782 ГК РФ.

В результате суд полностью удовлетворил иск, взыскав с ответчика 750 000 рублей неосновательного обогащения и 65 945,21 рубля процентов за пользование чужими денежными средствами по статье 395 ГК РФ.





Дело "Нейромонаха Феофана" отличная иллюстрация применения судами норм о возмездном оказании услуг к правоотношениям, связанным с концерной деятельностью: при отмене мероприятия (концерта) заказчик вправе отказаться от договора и требовать возврата аванса, если услуга не была оказана, а исполнитель не может подтвердить свои фактические расходы.





